Жизнь налаживается? Медведев снизил прожиточный минимум на 200 рублей

Публикации за 04.04.17

Правительство России снизило прожиточный минимум в стране. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. По итогам четвертого квартала 2016 года этот показатель составил 9691 рубль на душу населения, что почти на 200 рублей меньше уровня третьего квартала.

Согласно документу, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установлен на уровне 10466 рублей, для пенсионеров – 8000 рублей, для детей – 9434 рублей. Размеры прожиточного минимума за третий квартал 2016 года составили, соответственно, 9889 рублей, 10678 рублей, 8136 рублей и 9668 рублей.

Величина прожиточного минимума в целом по России и регионам определяется ежеквартально на основании стоимости потребительской корзины и используется для расчетов минимального размера оплаты труда и размера социальной поддержки отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета социальных доплат к пенсиям.

Ранее Минтруд России сообщал, что стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в четвертом квартале прошлого года снизилась на 0,7%, в том числе на плодоовощную продукцию, гречку, сахар, подсолнечное масло. При этом подорожание затронуло хлеб, куриные яйца, молочные продукты, мясопродукты.

Ранее эксперты заявляли, что российские власти РФ манипулируют продуктовой корзиной ради занижения уровня прожиточного минимума, чтобы в конечном итоге сэкономить госказну. Отмечалось, что минимальная продуктовая корзина, на основе которой в России рассчитывают прожиточный минимум, наполнена в основном хлебом и картошкой – в ущерб фруктам, овощам, молочным продуктам и мясу. Такая манипуляция позволяет снизить прожиточный минимум. Ведь от величины прожиточного минимума прямо зависят расходы на выплату пенсий и пособий самым бедным. В конечном итоге такая «ловкость рук» позволяет властям показывать хорошую статистику по бедности и сокращать бюджетные расходы, в том числе на пенсии, надбавки к ним, стипендии и другие социальные пособия.

Согласно данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в 2016 году каждый третий житель России оказался на грани того, что официальная статистика в РФ считает бедностью, а Всемирный банк обещает, что в 2017 году нищим станет каждый пятый россиянин. Социологи указывают, что тотальная экономия становится главной стратегией для большинства. Дети, инвалиды и пожилые родственники становятся непосильным бременем для значительной части семей. Баланс доходов и расходов домохозяйств у большей части общества строится на экономии, указывают авторы исследования. Причем если в начале кризиса, в 2014 году расходы сокращались, в основном, за счет развлечений, поездок и крупных покупок, то сейчас стремительно растет количество граждан, которые отказывают себе в самом необходимом, вплоть до более-менее разнообразного питания.

По данным мартовского исследования РАНХиГС, около 40% жителей России признались, что им хватает денег только на продукты питания.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность в России уникальной, поскольку это бедность работающего населения. По ее словам, в России около 5 млн человек получают зарплату в размере 7500 руб. По данным исследования РАНХиГС, доля российских граждан, имеющих сбережения, в прошлом году сократилась на треть – с 55 до 40%.

Москва, Светлана Петрова

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