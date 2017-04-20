«Пусть похмелится»: томский пенсионер отправил Медведеву свою копеечную прибавку к пенсии / «Власти смеются над нами, потому как мы молчим» (СКРИНШОТ)

Публикации за 20.04.17

Пенсионер из Томской области переслал главе правительства России Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсионной выплате, составившей около 60 рублей. Напомним, с 1 апреля правительство проиндексировало страховую часть пенсий на 0,38%, что в денежном выражении составило мизерную сумму. Социальные пенсии в апреле были повышены на 1,5%.

Житель поселка Белый Яр Виктор Смирнягин возмутился прибавкой к пенсии в размере 58 руб. 99 коп. и вернул деньги премьеру Дмитрию Медведеву. В своем сообщении главе кабмина пенсионер написал: «Село – столице – похмелиться».

При этом, по словам Смирнягина, на почте его «мурыжили около часа»: работники всеми правдами и неправдами пытались не принять у него денежный перевод в Москву, сообщает пресс-служба КПРФ, опубликовавшая скриншот письма пенсионера. За отправку 60 рублей пенсионеру пришлось заплатить 133 рубля.

«Это они (власти – прим. ред.) открыто, на весь мир смеются над нами, потому как мы молчим, а они в это время хапают миллионы и миллиарды – примеров тому шибко уж много, но почему-то никто из них не идет этапом на Магадан, – указал Смирнягин. – А нужно бы, чтоб они своими глазами увидели то, что натворили со страной».

Смирнягин призвал всех пенсионеров отправить «добавки» главе правительства. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая, – пишет пенсионер в своем письме. – Постыдились бы. Да уж куда там…».

Скриншот письма пенсионера размещенный на сайте КПРФ

Томск, Светлана Петрова

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