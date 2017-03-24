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Публикации за 24.03.17

Правительство повысит страховую пенсию сразу на 0,38%

Правительство повысит страховую пенсию сразу на 0,38%

Сегодня министра труда Максим Топилин анонсировал дополнительную индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам с первого апреля. По его словам, повышение составит 0,38%.

Министр пояснил, что такая индексация «автоматически вытекает из закона» и не требует дополнительного решения правительства РФ.

«Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38%», – сказал Топилин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», на этой неделе также стало известно, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 1,5% с 1 апреля. Такое постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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