Правительство повысит страховую пенсию сразу на 0,38%

Публикации за 24.03.17

Сегодня министра труда Максим Топилин анонсировал дополнительную индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам с первого апреля. По его словам, повышение составит 0,38%.

Министр пояснил, что такая индексация «автоматически вытекает из закона» и не требует дополнительного решения правительства РФ.

«Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38%», – сказал Топилин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», на этой неделе также стало известно, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 1,5% с 1 апреля. Такое постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.03.17

Банк России опять подыграл валютным спекулянтам: ключевая ставка снижена лишь на 0,25%. / Паводок в Подмосковье: в Луховицком районе затопило мост через Осетр. / В подмосковном Одинцове загорелся строящийся жилой дом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»