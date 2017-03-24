Правительство повысит страховую пенсию сразу на 0,38%

Сегодня министра труда Максим Топилин анонсировал дополнительную индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам с первого апреля. По его словам, повышение составит 0,38%.
Министр пояснил, что такая индексация «автоматически вытекает из закона» и не требует дополнительного решения правительства РФ.
«Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38%», – сказал Топилин, слова которого цитирует «Интерфакс».
Как сообщал «Новый День», на этой неделе также стало известно, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 1,5% с 1 апреля. Такое постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 24.03.17
Банк России опять подыграл валютным спекулянтам: ключевая ставка снижена лишь на 0,25%. / Паводок в Подмосковье: в Луховицком районе затопило мост через Осетр. / В подмосковном Одинцове загорелся строящийся жилой дом. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»