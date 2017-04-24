«Что для Медведева 60 рублей? Но новую яхту не хватит» / Премьер отказался получить мизерную пенсионную «прибавку» от томича

Публикации за 24.04.17

Томскому пенсионеру Виктору Смирнягину, переславшему главе правительства России Дмитрию Медведеву свою апрельскую прибавку к пенсии в размере 60 рублей, пришел ответ: адресат отказался от денежного перевода.

Томич в минувшую субботу получил извещение о возврате перевода, сообщает местное издание ТВ2. Пенсионер уточнил, что причина в том, что получатель отказался принять данный денежный перевод.

«Что для Дмитрия Медведева 60 рублей? Я же не на новую яхту ему денег послал, – прокомментировал Смирнягин. – Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат». «Забирать перевод я не буду, денег нет», – заявил мужчина.

Ранее пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области возмутился прибавкой к пенсии в размере 58 руб. 99 коп., начисленной с 1 апреля, и вернул деньги премьеру Медведеву, посчитав надбавку унижением. В своем сообщении главе кабмина пенсионер написал: «Село – столице – похмелиться».

«Это они (власти – прим. ред.) открыто, на весь мир смеются над нами, потому как мы молчим, а они в это время хапают миллионы и миллиарды – примеров тому шибко уж много, но почему-то никто из них не идет этапом на Магадан, – подчеркнул Смирнягин. – А нужно бы, чтоб они своими глазами увидели то, что натворили со страной».

Томич призвал всех пенсионеров отправить добавки к пенсии главе правительства: «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 24.04.17

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