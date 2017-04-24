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Общество

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Публикации за 24.04.17

«Что для Медведева 60 рублей? Но новую яхту не хватит» / Премьер отказался получить мизерную пенсионную «прибавку» от томича

«Что для Медведева 60 рублей? Но новую яхту не хватит» Премьер отказался получить мизерную пенсионную «прибавку» от томича

Томскому пенсионеру Виктору Смирнягину, переславшему главе правительства России Дмитрию Медведеву свою апрельскую прибавку к пенсии в размере 60 рублей, пришел ответ: адресат отказался от денежного перевода.

Томич в минувшую субботу получил извещение о возврате перевода, сообщает местное издание ТВ2. Пенсионер уточнил, что причина в том, что получатель отказался принять данный денежный перевод.

«Что для Дмитрия Медведева 60 рублей? Я же не на новую яхту ему денег послал, – прокомментировал Смирнягин. – Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат». «Забирать перевод я не буду, денег нет», – заявил мужчина.

Ранее пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области возмутился прибавкой к пенсии в размере 58 руб. 99 коп., начисленной с 1 апреля, и вернул деньги премьеру Медведеву, посчитав надбавку унижением. В своем сообщении главе кабмина пенсионер написал: «Село – столице – похмелиться».

«Это они (власти – прим. ред.) открыто, на весь мир смеются над нами, потому как мы молчим, а они в это время хапают миллионы и миллиарды – примеров тому шибко уж много, но почему-то никто из них не идет этапом на Магадан, – подчеркнул Смирнягин. – А нужно бы, чтоб они своими глазами увидели то, что натворили со страной».

Томич призвал всех пенсионеров отправить добавки к пенсии главе правительства: «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая».

Москва, Светлана Петрова

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