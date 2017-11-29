Умер пенсионер, вернувший Медведеву копеечную прибавку к своей пенсии

В Томской области скончался общественный активист Виктор Смирнягин, известный тем, что устыдил главу правительства Дмитрия Медведева мизерной прибавкой к своей пенсии, вернув ему «надбавку». Пенсионер ушел из жизни 28 ноября, ему было 77 лет, говорится в сообщении томского областного отделения КПРФ.

Как сообщал «Новый День», в апреле этого года житель поселка Белый Яр Виктор Смирнягин возмутился прибавкой к пенсии в размере 58 руб. 99 коп. и вернул деньги премьеру-министру Дмитрию Медведеву. В своем сообщении главе кабмина пенсионер написал: «Село – столице – похмелиться».

Активист призвал всех пенсионеров отправить «добавки» главе правительства. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая, – говорилось в послании Смирнягина. – Постыдились бы. Да уж куда там…» За отправку 60 рублей пришлось заплатить 133 рубля, рассказал тогда томич.

Позже стало известно, что глава кабмина отказался получить пенсионную «надбавку» от Смирнягина. Пенсионер получил извещение о возврате перевода, поскольку получатель не стал принимать данный денежный перевод. Томич отказался забирать перевод, поскольку за это ему пришлось бы снова заплатить 133 рубля, а лишних денег у него нет.

Напомним, с 1 апреля 2017 правительство России проиндексировало страховую часть пенсий на 0,38%, что в денежном выражении составило мизерную сумму. Социальные пенсии в апреле были повышены на 1,5%.

Виктор Смирнягин родился в 1940 году на Алтае. Работал сварщиком на заводе. В 1962 году переехал с семьей в Томскую область, в 1967 году стал первым секретарем Верхнекетского райкома ВЛКСМ, где проработал до января 1970 года. Дальше в карьере активиста была работа на Белоярском лесопромышленном комбинате в должности зама главного инженера, затем Смирнягин трудился помощником депутата облдумы и специалистом в администрации Верхнекетского района, после чего вернулся на работу в лесную сферу.

Томск, служба информации «Новый День»

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