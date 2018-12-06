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Четверг, 6 декабря 2018, 16:29 мск

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«Пригодится в нелегкой борьбе с пенсионерами»: магаданец вернул Медведеву надбавку к пенсии (СКРИНШОТ)

В Магаданской области пенсионер, ветеран труда Владимир Попов вернул главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ежемесячную пенсионную добавку в размере 683 рублей 66 копеек, сочтя ее унизительной. С этой целью мужчина обратился с заявлением в Магаданский социальный центр.

«В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислять вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу по адресу: г. Москва, Кремль, Председатель Правительства РФ, – говорится в письме пенсионера, скан которого выложен в группе Facebook «Магаданский скептик». В своем заявлении Попов выразил надежду на то, что эти деньги помогут премьер-министру «в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом».

Магаданский пенсионер отказался от надбавки к пенсии, назвав ее унизительной, скан заявления: группа «Магаданский скептик»

Ежемесячную выплату в размере 683 рублей 66 копеек пенсионеру назначили с 1 ноября в соответствии с региональным законом «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области».

В Магаданском социальном центре подтвердили получение заявления от Попова. По словам сотрудницы центра, в настоящее время этим обращением «занимается руководство», сообщает FlashNord. Источник издания в областном правительстве отметил, что власти «озабочены» поступившим заявлением и думают, «как успокоить пенсионера».

Напомним, в апреле 2017 года пенсионер из Томской области Виктор Смирнягин вернул премьеру Медведеву назначенную прибавку к пенсии в размере 58 рублей 99 копеек, устыдив главу правительства мизерной надбавкой к своей пенсионной выплате. В своем обращении к главе кабмина мужчина написал: «Село – столице – похмелиться». Он призвал всех пенсионеров отправить «добавки» главе правительства. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая», – говорилось в послании Смирнягина. За отправку 60 рублей томичу пришлось заплатить 133 рубля. Премьер отказался получить 60 рублей от пенсионера: мужчине пришло извещение о возврате денежного перевода.

В октябре 2018 года пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда и социального развития регионального правительства бельевую веревку, мыло, соль и спички, потратив на этот набор 89 рублей. Именно на эту сумму в Новосибирской области повысили прожиточный минимум. В видеообращении пенсионерка заявила: «Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки».

Магадан, служба информации РИА «Новый День»

Магадан. Другие новости 06.12.18

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