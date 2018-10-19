Пенсионерка подарила министру мыло и веревку, купленные на сумму прибавки прожиточного минимума

Жительница Новосибирска сделала подарок министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову. Женщина купила несколько вещей на 89 рублей, именно на столько региональные власти решили повысить прожиточный минимум.

Видеообращение пенсионерки опубликовало движение «Гражданский патруль». Женщина купила в магазине бельевую веревку, мыло, соль и спички и преподнесла это все в подарок министру.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки», – сказала пенсионерка.

Сам министр подарка не принимал, однако один из сотрудников регионального правительства пообещал передать презент.

Ранее рост прожиточного минимума пенсионеров одобрило правительство Новосибирской области. Законопроект, который еще должен пройти законодательное собрание региона, предусматривает увеличение показателя с 8725 рублей до 8814 рублей.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 19.10.18

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