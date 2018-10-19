Министр не оценил веревку и мыло в качестве подарка от пенсионерки

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов прокомментировал поступок пенсионерки, которая подарила чиновнику веревку и мыло. Таким образом, женщина пыталась привлечь внимание к тому, что прожиточный минимум повысят всего на 89 рублей.

«Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», – сообщил Фролов. Министр напомнил, что граждане, у которых возникают какие-либо вопросы, имеют право обратиться в Минтруда за разъяснениями, передает НГС.

Фролов подтвердил, что тем россиянам, кто в силу разных причин не выработал необходимый трудовой стаж, по закону положена доплата к пенсии. По его словам, социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией и рассчитывается индивидуально. «Средний размер доплаты составит 1892 рубля», – уточнил Фролов.

Ранее стало известно, что в 2019 году размер прожиточного минимума для пенсионеров в Новосибирской области будет равен 8841 рублю против 8725 рублей в этом году.

Жительница Новосибирска купила министру подарок: бельевую веревку, мыло, соль и спички. В видеообращении пенсионерка заявила: «Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки».

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 19.10.18

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