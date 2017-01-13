Время экономить на картошке: каждый третий житель РФ оказался на грани нищеты

Публикации за 13.01.17

Образ жизни значительной части россиян в 2016 году окончательно изменился: каждый третий оказался на грани того, что официальная статистика в РФ считает бедностью, а Всемирный банк обещает, что в новом году нищим станет каждый пятый россиянин. Социологи не раз подсчитывали, что тотальная экономия становится главной стратегией для большинства. Каждый пятый опасается увольнения в новом году, у 40% ухудшились условия работы. Дети, инвалиды и пожилые родственники становятся непосильным бременем для значительной части семей, обобщили социологи РАНХиГС итоги года.

Баланс доходов и расходов домохозяйств у большей части общества строится на экономии. Причем если в начале кризиса, в 2014 году расходы сокращались, в основном, за счет развлечений, поездок и крупных покупок, то сейчас стремительно растет количество граждан, которые отказывают себе в самом необходимом, вплоть до более-менее разнообразного питания.

Около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% – на одежде и обуви, 68,0% – на продуктах питания, 67,5% – на развлечениях, 57,7% – на отпуске, 38,9% – на лекарствах, 6,3% – на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Чаще склонны к тотальной экономии женщины (75%), нежели мужчины (65,6%), показало исследование, которое приводит «Газета.ру». «Экономия на образе жизни соответствует минимальному риску, экономия на личном потреблении – среднему уровню риска, экономия на самом необходимом – максимальному уровню» – резюмируют авторы доклада РАНХиГС.

К экономии принуждают и обязательства по выплате не только счетов за ЖКХ, но и по ранее взятым кредитам. Не имеет долгов перед банками и микрофинансовыми организациями только 51,7% населения страны. Судя по формулировке, эта цифра означает не работоспособных граждан, а все население, включая младенцев и стариков. Из 48,3% владельцев обязательств перед финорганизациями 74,5% должны выплачивать потребительские кредиты, 29% частные долги, 18% платят за ипотеку, и 5,4% обслуживают микрозаймы.

Каждый восьмой должник (13,2%) просрочил выплаты по одному или нескольким кредитам. Гендерное распределение долговой нагрузки показывает такие же тенденции, что и стратегия экономии: женщины больше экономят и меньше склонны жить взаймы, чем мужчины. В зоне максимальной кредитной нагрузки оказались граждане 26-35 лет (чуть меньше 10% населения). На эту группу приходится наибольшее количество и объем кредитов и просрочки по ним. Среди жителей разных типов поселений наибольшие риски – у населения поселков городского типа, а наименьшие – у жителей городов-миллионников. По профпринадлежности и уровню образования основными пользователями кредитных продуктов стали рабочие и специалисты с низким уровнем профобразования.

Одним из самых печальных социальных последствий 2016 года стало то что для многих семей уже непосильна «иждивенческая нагрузка»: содержание детей, стариков и инвалидов. Авторы исследования отмечают, что наличие ребенка до 16 лет сильнее сказывается на устойчивости домохозяйства, чем наличие студента, но гораздо слабее, чем наличие пенсионера или инвалида. При этом не играет роли, какого пола опекаемый гражданин, критического значение имеет возраст. В «красной зоне» находится большинство представителей возрастной когорты старше 55 лет, где сосредоточены почти все пенсионеры и значительная доля инвалидов.

Исследователи делают вывод, что домохозяйство, длительное время экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет. При этом экономия на самом необходимом – продуктах питания и лекарствах – может быть сигналом того, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находится на грани выживания. Официальная российская статистика считают гранью выживания доход меньший, чем 9956 рублей в месяц на человека. Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2017 года эту грань перешагнет минимум миллион человек в дополнение к 19 миллионам, что уже считаются бедными.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 13.01.17

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