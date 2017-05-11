Минфин поддержал идею продуктовых карточек / Недостаток финансирования отодвигает сроки реализации программы

Публикации за 11.05.17

Программа продовольственной помощи малоимущим, разработанная Минпромторгом, нашла поддержку в Минфине. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, сроки реализации зависят от финансирования, поиском источников которого занимается правительство.

Стратегию продовольственной помощи Минпромторг разработал осенью 2015 года. Речь шла о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты «эквиваленты денежных средств» (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства.

Старт программы планировался на начало 2017 года, но у правительства не нашлось на это средств. В феврале Мантуров заявил, что проект продовольственной помощи малоимущим все-таки будет доработан и реализован в федеральном масштабе в текущем году. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале апреля отметил, что в бюджете на эти цели денег нет.

К поискам источников финансирования подключился Минфин. По словам Мантурова, идею также согласовали с Минэкономразвития, где программу посчитали заслуживающей внимания. «Вопрос в сроках реализации», – заявил глава Минпромторга, и добавил, что заработает проект не ранее 2018 года, пишет «BFM».

Критики идеи продуктовых карточек отмечают, что от реализации программы выиграют в первую очередь торговые сети, так как продуктовые рынки и фермеры вряд ли будут иметь техническую возможность списать баллы с карты. Не решена задача и с выбором продуктов, если товары по карточкам магазины начнут выкладывать на отдельных полках, встанет вопрос о качестве.

Не уточняют чиновники и сумму, на которую смогут рассчитывать малоимущие граждане. Разрабатывая программу, Минпромторг заявлял о ежемесячных выплатах в размере 1,4 тысячи рублей. Россияне смогут потратить эти деньги на товары определенной категории, в частности, свежие мясо, рыбу, овощи и фрукты. Консервы и крупы, как и алкоголь по карточкам будут недоступны.

Кроме того, нет определенности в том, по каким критериям будут выделять талоны на еду, и кто сможет претендовать на получение льгот по продовольственной программе. По все видимости, этот момент еще прорабатывается. В основу программы заложена система, работающая в США, однако и там программа имеет недостатки. Граждане договариваются с магазинами и обналичивают талоны. К тому же всегда есть вероятность, что купив продукты, их перепродадут, а деньги потратят, например, на спиртное.

В целом стремление государства обеспечить малоимущих граждан продовольствием все же производит положительный эффект. Так, по последним данным Росстата, покупательная способность россиян в первом квартале 2017 года в отношении продуктов выросла. Населению хватает денег на еду, но не хватает ни на что другое. Так доступность сферы услуг снизилась, например, подорожали ЖКУ и общественный транспорт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.17

Кремль: переговоры с США об оттепели в отношениях не свидетельствуют. / В Подмосковье обанкротились более 2,5 тысяч предприятий и бизнесменов. / Минфин Свердловской области хочет отменить льготы по налогам для промышленников: это убьет инвестиции и уведет бизнес в тень. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»