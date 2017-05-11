Россиянам хватает денег только на хлеб и овощи / Одежда и услуги становятся недоступнее

Публикации за 11.05.17

Росстат оценил покупательную способность граждан в первом квартале текущего года. Доступность сферы услуг снижается, так, подорожали ЖКУ и общественный транспорт. Положительная динамика наблюдается в обеспечении продовольствием. Хлеба бесплатно не дадут, а за жилье можно заплатить попозже, объясняют ситуацию эксперты.

Покупательная способность россиян оценивается количеством товаров и услуг, которые среднестатистический потребитель может приобрести на имеющийся доход. По данным Росстата, по сравнению с прошлым годом стали доступнее продукты питания, особенно на овощи, пишут «Известия». Граждане могут купить больше капусты (40%), моркови (30%) и лука (10%), немного повысилась доступность мяса: говядины – на 3%, баранины – на 5%, а свинины – на 7%.

Как говорят эксперты, в 2015 покупательная способность показывала отрицательную динамику на все группы товаров и услуг. Поэтому рост этого показателя хотя бы по продуктам, можно считать благоприятным признаком. Тем не менее, в потребительскую корзину кроме продуктов питания входят и обязательные платежи, и одежда, и здесь ситуация оставляет желать лучшего.

В первом квартале 2017 года заметно подорожали непродовольственные товары, так максимальные показатели годовой инфляции были зафиксированы по одежде и обуви (8-12%). Недоступнее становится сфера услуг, например, россияне все больше копят долги по коммуналке. По итогам прошлого года, почти треть граждан не способны оплатить услуги ЖКХ.

В первую очередь эксперты видят причины в росте тарифов и одновременном снижении доходов населения. Продукты в магазине бесплатно не дадут, а за ЖКУ можно заплатить и позже. В результате задолженность увеличивается, ЖКХ закладывают недостаток средств в тарифы, которые продолжают расти. В очередной раз коммуналка дорожает в июле.

Кроме того, Росстат фиксирует снижение покупательной способности в сфере общественного транспорта на 12%. Эксперты связывают падение показателя с недостаточностью финансирования из госбюджета. Окупить работу автобусов, электричек и трамваев за счет тарифов невозможно, это изначально расходная статья для государства. По данным Минтранса, за последний год цены на проезд в городских автобусах и электричках выросли на 9,4%, а в трамваях – на 8,7%.

Москва, Зоя Осколкова

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