Талоны на еду назовут «сертификатами» / Минпромторг озвучил сроки запуска программы помощи малоимущим

Публикации за 12.05.17

Минпромторг РФ определился со сроками запуска программы продовольственной помощи малоимущим. По словам главы министерства Дениса Мантурова, проект стартует не раньше второй половины 2018 года. Полноценное развитие программа получит в 2019 году.

Программа продовольственной помощи малоимущим была разработана Минпромторгом осенью 2015 года. Речь шла о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты «эквиваленты денежных средств» (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства. На днях стало известно, что идею поддержал Минфин и присоединился к поиску источников финансирования. По последним подсчетам, реализация идеи потребует около 300 миллиардов рублей.

Старт проекта планировался на начало 2017 года, но у правительства не нашлось на это средств. В феврале Мантуров заявил, что проект все-таки будет доработан и реализован в федеральном масштабе в текущем году. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале апреля отметил, что в бюджете на эти цели денег нет.

Сегодня в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате России глава Минпромторга озвучил сроки реализации программы, пишет «Российская газета». «Вопрос, когда возможно ее запустить? Это будет в лучшем случае вторая половина 2018 года. Но, скорее всего, она наберет силу в 2019 году», – уточнил Мантуров.

Кроме того, министр отметил, что термин «продовольственные карточки» будет заменен на «продовольственные сертификаты».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.17

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