Денег нет: Минфин заблокировал программу продуктовых карточек для малоимущих

В российском бюджете нет средств на программу продуктовых талонов, разработанную Минпромторгом. Министерство финансов не поддержало «дорожную карту» проекта. К тому же авторы концепции не предоставили достаточных обоснований сумм, которые потребуются для реализации программы. Предположительно, помощь в виде продуктовых карточек могли бы получать около 20 млн россиян.

Планировалось, что адресная помощь малоимущим по программе стартует в 2019 году. Однако в письме замглавы Минфина Антона Котякова говорится, что в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ассигнования на реализацию программы не предусмотрены, пишут «Известия».

Ранее Минпромторг в проекте «дорожной карты» сообщал, что осенью текущего года необходимо начать разработку правовых основ внедрения продуктовых карточек. Также ведомство собиралось определить порядок финансирования программы, определить механизм взаимодействия органов власти и потребителей.

По примерным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 335 млрд рублей. Эти средства позволили бы получать помощь в виде продуктовых талонов 19,1 млн россиян. В то же время Минтруд сообщил, что количество малоимущих, которые получили господдержку в 2016 году, составило 4,4 млн человек. В связи с этим авторам программы предложили пересмотреть оценки численности потенциальных участников.

Впрочем, деньги на проект все же могут найти. Так, по словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, в этом может помочь пересмотр бюджетного правила. «Сейчас в бюджетном правиле зафиксировано, что цена на нефть составляет 40 долларов за баррель, если на рынке она выше, то средства сверх этой планки поступают уже не в казну», – пояснил депутат. Если цена вырастет, то средства на программу появятся. Катасонов уточнил, что сейчас за чертой бедности в России живут 23 млн человек.

Как ранее писал «Новый День», стратегию продовольственной помощи Минпромторг разработал осенью 2015 года. Речь шла о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты «эквиваленты денежных средств» (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства. Старт программы планировался на начало прошлого года, но у правительства не нашлось на это средств. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тогда заявил, что проект продовольственной помощи малоимущим все-таки будет доработан и реализован в федеральном масштабе в 2017 году. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале апреля отметил, что в бюджете на эти цели денег нет. К поискам источников финансирования подключился Минфин. Идею также согласовали с Минэкономразвития, где программу посчитали заслуживающей внимания. Позже старт проекта перенесли на 2018 год.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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