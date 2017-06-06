Малоимущих россиян накормят на 800 рублей в месяц / Минпромторг озвучил сумму поддержки в виде продуктовых карточек

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров озвучил сумму, которую в качестве поддержки от государства получат малоимущие россияне. Продуктовые сертификаты принесут своим обладателям около 10 тысяч рублей в год.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, – примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Глава Минпромторга уточнил, что средства будут начисляться ежемесячно. В этот же период деньги должны быть потрачены, иначе они будут «сгорать», а в следующем месяце карточку пополнит новая сумма.

Стоит отметить, что в ходе разработки программы Минпромторг заявлял о ежемесячных выплатах в размере 1,4 тысячи рублей. Россияне смогут потратить эти деньги на товары определенной категории, в частности, свежие мясо, рыбу, овощи и фрукты. Консервы и крупы, как и алкоголь по карточкам будут недоступны.

По данным Минсельхоза, талоны на продукты или как их называют в правительстве продовольственные сертификаты получат около 19 млн жителей России.

Программа продовольственной помощи малоимущим была разработана Минпромторгом осенью 2015 года. Речь шла о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты «эквиваленты денежных средств» (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства. Идею поддержал Минфин и присоединился к поиску источников финансирования. По последним подсчетам, реализация программы потребует около 300 миллиардов рублей.

Старт проекта планировался на начало 2017 года, но у правительства не нашлось на это средств. В феврале Мантуров заявил, что проект все-таки будет доработан и реализован в федеральном масштабе в текущем году. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале апреля отметил, что в бюджете на эти цели денег нет.

В мае Минпромторг РФ все-таки определился со сроками запуска программы продуктовых карточек. Тогда Мантуров объявил, что проект стартует не раньше второй половины 2018 года. Полноценное развитие программа получит в 2019 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.06.17

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