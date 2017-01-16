Правительство готовит новую монетизацию льгот / НДС на базовые продукты и лекарства повысят, компенсировав выплатой по 1500 рублей самым бедным

Публикации за 16.01.17

Правительство по поручению президента готовит налоговую реформу, которая во многом напоминает монетизацию льгот середины нулевых. Суть нового процесса в отмене льготного НДС в 10% на базовые продукты питания, книги, учебники, детские товары, лекарства. Повышение стоимости товаров на 8% компенсируют выплатами самым бедным семьям по 1500 рублей. Причем правительство пока даже не знает, кому именно платить и как найти на это деньги.

Разработкой реформы занимаются Минфин и Минэкономразвития после указания президента Путина отказаться от неэффективных налоговых льгот и увеличить адресность соцподдержки, сообщает газета «Ведомости». Напомним, что в последние годы формулировка «увеличение адресности социальной поддержки» – это политкорректное обозначение сокращения социальных расходов государства.

НДС по десятипроцентной льготной ставке сейчас взимается с базовых продуктов питания, основных лекарств, детских товаров, книг, учебников. Суть реформы заключается в мгновенном увеличении НДС для этих категорий товаров до 12% и последующем постепенном повышении, пока подушевой сбор на содержание государства, взимаемый при покупке населением всех товаров и услуг, не достигнет 18%.

По данным ФНС, льготой пользуются около 5% всех плательщиков НДС. За счет них в бюджет поступает на 150 миллиардов рублей в год меньше, чем можно было бы собрать без льготной ставки.

Даже постепенное повышение льготной ставки приведет к серьезному росту цен, предупреждает директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова. Пострадают в первую очередь бедные семьи, 75% которых имеют детей. Для примера, одним из последствий может стать значительное сокращение рациона бедных семей, особенно мяса в нем. Сейчас Росстат заметил увеличение потребления мяса (правда, в основном за счет курицы). Во многом рост потребления мяса население обусловлен тем, что мясное сырье облагается льготным НДС в 10%, а готовая продукция – базовым в 18%. За счет этого в большинстве случаев сырое мясо стоит дешевле или столько же, сколько колбасы, сосиски и другие продукты, в том числе сделанные с обилием заменителей мяса. Отмена льготы ударит и по сельскому хозяйству.

Социальные выплаты в данный момент не смогут улучшить жизнь для бедных и компенсировать рост цен из-за повышения НДС на основные товары, считают экономисты. Чтобы ввести адресные субсидии, нужно создать базу данных о домохозяйствах, признаются в правительстве. Для адресной помощи бедным семьям с детьми нет нормативов, нет базовых понятий – кому именно начислять компенсацию. В системе социальных нормативных актов не используется единое понятие «состав семьи»: для одних форм поддержки учитываются только дети и родители, для других – все прописанные в жилище граждане итд. Нет у чиновников и критериев, чтобы определить нуждающихся по уровню доходов. Есть несколько определений черты бедности, и госконторы пользуются ими поочередно, в зависимости от конъюнктуры. Под чертой бедности понимается и среднедушевой региональный доход, и 1-2,5-кратный прожиточный минимум.

Экономисты опасаются, что для полноценной адресной помощи придется вводить талоны на еду, чтобы гарантировать, что люди станут тратить госпомощь именно на продукты. Удивительно, но у Минпромторга уже оказался готовый проект введения продовольственных карточек. Эта программа предполагала, что нуждающиеся будут получать на специальные карты эквиваленты денежных средств в виде баллов или бонусов для покупки продуктов российского производства. Программу должны были ввести с начала 2017 года, но у правительства не нашлось на это средств. Сначала в Минпромторге указали, что на продовольственные карточки нужно 240 млрд рублей, затем 70 млрд. Последний раз о программе упоминал министр сельского хозяйства Андрей Ткачев, и он указал уже, что нужно 40 млрд, но и тех не дали: «Опять проблема – отсутствие средств. Мы посчитали, что программа будет стоить порядка 40 миллиардов. Побогаче будем – сделаем», – цитирует Ткачева Finanz.ru.

За два года кризиса реальные располагаемые доходы населения упали на 12,7%, пенсии – на 7,7%. Темпы падения потребительской активности еще выше – с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный товарооборот в стране сжался на 15,4%. Продукты подорожали на 24,8%, непродовольственные товары – на 24,3%

По данным российских социологов, к осени 2016 года 41% российских семей жаловались на нехватку денег на одежду и еду. Росстат подсчитал, что в прошлом году 19,1 млн граждан, или каждый седьмой жили за чертой бедности. Их подушевой доход был ниже прожиточного минимума в 10524 рубля в месяц для трудоспособного населения. Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2017 года эту грань перешагнет минимум миллион человек в дополнение к 19 миллионам, что уже считаются бедными. В РАНХиГС по итогам года обнаружили, что каждый третий гражданин оказался на грани нищеты, а каждый пятый к концу года все же перешагнет черту бедности.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 16.01.17

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