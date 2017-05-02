Выборы близко: Медведев велел уравнять МРОТ и прожиточный минимум / И проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам

Публикации за 02.05.17

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам министерств труда, финансов и экономического развития подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство, сообщается на сайте кабмина. Такое поручение Медведев дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы правительства в 2016 году. Срок исполнения обозначен – до 20 мая 2017 года, отмечается в документе.

Ранее Медведев в ходе выступления в нижней палате российского парламента 19 апреля пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума в течение ближайших нескольких лет. Глава правительства при этом напомнил, что с 1 июля 2017 года этот показатель поднимается до 7800 рублей.

Сегодня МРОТ в России составляет 7500 рублей. Однако прожиточный минимум в стране по итогам четвертого квартала 2016 года был определен в 9691 рубль на душу населения, а для работающих – на уровне 10466 рублей, что почти на 200 рублей меньше предыдущего значения. Отметим, величина прожиточного минимума в целом по России и регионам определяется ежеквартально на основании стоимости потребительской корзины и используется для расчетов МРОТ и размера социальной поддержки отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета социальных доплат к пенсиям.

В конце февраля вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на установленный минимум прожить «практически невозможно». При этом она оценила число граждан, получающих 7500 рублей в месяц, в 4,9 млн человек.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предположил, что для того, чтобы уравнять МРОТ и прожиточный минимум, может понадобиться около трех-пяти лет. По его словам, власти рассматривают три разных варианта увеличения «минималки»: доведение ее до среднего прожиточного минимума в России; приравнивание к региональной; введение минимальной почасовой оплаты труда, как в США.

Среди других поручений Медведева правительству РФ – проработка вопроса возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам. Поручение дано министру труда Максиму Топилину, министру финансов Антону Силуанову и министру экономики Максиму Орешкину совместно с Пенсионным фондом России. Срок – до 24 мая 2017 года.

«Дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом», – говорится в поручении.

Ранее замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев в ходе Красноярского экономического форума сообщил, вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам находится на обсуждении в правительстве. В свою очередь глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд рублей, уточнив, что в России на сегодняшний день работают приблизительно 9,6 млн пенсионеров.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме заявил, что, прежде чем возобновлять индексацию пенсий работающим гражданам, необходимо оценить социальные и экономические последствия этого шага. В первую очередь власти должны думать о тех пенсионерах, которые не имеют другого источника дохода, полагает премьер.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в России был принят с января 2016 года.

По мнению наблюдателей, данные поручения продиктованы грядущей кампанией по выборам президента России, которые пройдут в марте 2018 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.05.17

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