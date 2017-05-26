Денег нет? Кабмин не принял решение об индексации пенсий работающим пенсионерам / Срок поручения Медведева истек еще 24 мая

Публикации за 26.05.17

Министр труда России Максим Топилин заявил, что правительство не приняло решение об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Проработать возврат к индексации в начале мая поручил премьер Дмитрий Медведев главам министерств труда, финансов и экономического развития и Пенсионному фонду. Глава правительства дал срок до 24 мая. Сегодня, 26 мая, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что «решения нет», сообщает RNS.

Ранее председателя ПФР Антон Дроздов заявлял, что для возврата к индексации пенсий работающим пенсионером потребуется 200 млрд рублей. Он уточнил, что в России на сегодняшний день работают приблизительно 9,6 млн пенсионеров.

Глава правительства Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме в апреле заявил, что, прежде чем возобновлять индексацию пенсий работающим гражданам, необходимо оценить социальные и экономические последствия этого шага. В первую очередь власти должны думать о тех пенсионерах, которые не имеют другого источника дохода, высказал мнение премьер.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в России был принят с января 2016 года из-за нехватки средств в госказне.

Отметим, что среди других поручений премьера, которые он дал правительству по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы правительства в 2016 году, – уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум трудоспособного населения. По мнению наблюдателей, данные поручения продиктованы грядущей кампанией по выборам президента России, которые пройдут в марте 2018 года.

Москва, Светлана Петрова

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