Решено окончательно: работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии

Возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам может появиться в 2020 году при подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы принимали решение, чтобы работающим пенсионерам не индексировать пенсии, но при выходе на пенсию такой работник получит индексацию с учетом отработанного времени, индексация будет компенсирована. Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии.

Думаю, этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», – сказал он, выступая в Госдуме. ПО его словам, передает «Интерфакс», на 2018-2019 годы бюджет РФ будет «достаточно сложный и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики».

«С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим, в том числе, и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы», – сказал он.

Напомним, в конце мая министр труда России Максим Топилин заявил, что правительство не приняло решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как писал «Новый День», проработать возврат к индексации в начале мая поручил премьер Дмитрий Медведев. Ранее председателя ПФР Антон Дроздов заявлял, что для возврата к индексации пенсий работающим пенсионером потребуется 200 млрд рублей. Он уточнил, что в России на сегодняшний день работают приблизительно 9,6 млн пенсионеров.

Отметим, что среди других поручений премьера, которые он дал правительству по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы правительства в 2016 году, – уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум трудоспособного населения. По мнению наблюдателей, данные поручения продиктованы грядущей кампанией по выборам президента России, которые пройдут в марте 2018 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.17

Аксенов отправит на материк ответственных за слабый инвестклимат в Крыму чиновников. / Мировые цены на нефть опустились ниже $48 за баррель: доллар подорожал. / Японская компания купила производителя роботов Boston Dynamics. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»