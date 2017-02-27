Голодец: в России занижена стоимость рабочей силы / Конкурентоспособные зарплаты пойдут на пользу людям и экономике

Публикации за 27.02.17

4,9 миллиона россиян получают зарплату на уровне МРОТ. Такое заявление сделала вице-премьер правительства Ольга Голодец. «Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума», – сказала она, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, доведение уровня зарплат в стране до конкурентоспособного пойдет на пользу как людям, так и экономике в целом. Она также напомнила, что сейчас в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался с 2012 года.

Кроме того, Ольга Голодец добавила, что росту производительности труда в России мешают резкое сокращение инвестиций и отсутствие стимулов для технической модернизации предприятий. «К этому подталкивает очень дешевая, заниженная стоимость рабочей силы», – заявила чиновница.

Как напоминает РИА «Новости», в январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что МРОТ необходимо приблизить к прожиточному минимуму к осени 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.17

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