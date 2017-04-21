В правительстве задумались об индексации пенсий работающих граждан / ПФР оценил допрасходы в 200 млрд рублей

Публикации за 21.04.17

В правительстве РФ прорабатывается вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, об этом сообщил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев в ходе Красноярского экономического форума. В свою очередь глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд рублей.

На вопрос про индексации пенсий работающим гражданам Фомичев отметил, что вопрос находится на обсуждении, пишет Прайм. «Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать», – сказал замглавы МЭР.

Тем временем, глава ПФР Антон Дроздов уточнил, что в России на сегодняшний день работают приблизительно 9,6 млн пенсионеров, и для осуществления полной индексации их социальных выплат потребуется 200 млрд рублей. Вместе с тем, Дроздов отметил, что в ПФР поручения о рассмотрении этого вопроса не поступали.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме заявил, что, прежде чем возобновлять индексацию пенсий работающим гражданам, нужно оценить социальные и экономические последствия этого шага. В первую очередь власти должны думать о тех пенсионерах, которые не имеют другого источника дохода, считает премьер. «Думаю, это вполне справедливый подход. Если человек способен трудиться, то все-таки у него немножко другой финансовый статус», – заявил Медведев.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в России был принят с января 2016 года. Что касается незанятых пенсионеров, последняя индексация социальных выплат на уровень инфляции (5,4%) была проведена с 1 февраля. На эти цели правительство выделило 706 миллиардов рублей. В результате средний размер пенсии неработающим россиянам увеличился на 703 рубля – с 13 152 до 13 855 рублей.

Красноярск, Зоя Осколкова

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