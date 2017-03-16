Падать ниже некуда: 40% россиян денег хватает лишь на еду / Только 8% могут позволить себе купить автомобиль

Публикации за 16.03.17

Около 40% жителей России признались, что им хватает денег только на продукты питания. Таковы результаты опроса ФОМ о материальном положении семей за февраль 2017 года, приведенные в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40%, – говорится в исследовании. – При этом 8% респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля».

37% респондентов заявили, что материальное положение позволяет им покупать одежду. 15% признались, что денег хватает на бытовую технику. Лишь 5,8% опрошенных заметили улучшение экономической ситуации в России, отмечают специалисты.

Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил, что реальные доходы населения РФ в январе выросли на 8,1%, рост наблюдается впервые за два года. Министр связал такой высокий показатель с разовой выплатой пенсий. Однако, по его словам, если ее убрать, то рост составит около 1%.

Накануне вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность в России уникальной, поскольку это бедность работающего населения. По ее словам, в России около 5 млн человек получают зарплату в размере 7500 руб. По данным исследования РАНХиГС, доля российских граждан, имеющих сбережения, в прошлом году сократилась на треть – с 55 до 40%.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.03.17

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