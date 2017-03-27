У россиян кончились деньги: ипотека в феврале просела на 43% / АИЖК не замечает кризиса: «Рынок начал расти»

Публикации за 27.03.17

Рынок ипотечного кредитования в России в феврале 2017 года усилил падение. В минувшем месяце объем ипотечного кредитования сократился на 42%, а общее количество новых кредитов снизилось на 43%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Напомним, что по итогам января объемы кредитования сократились на 15%. Общее количество новых кредитов в сегменте ипотеки за первый месяц 2017 года снизилось на 18%.

В феврале текущего года было выдано 35,29 тыс. ипотечных кредитов на 60,76 млрд. рублей, в прошлом году – 62,14 тыс. кредитов на 105,48 млрд. рублей. «Средний чек» по ипотечным займам увеличился с 1,69 до 1,72 млн. рублей, отметили в ОКБ.

Сильное снижение количества новых кредитов было зафиксировано также в сегменте кредитных карт. Количество новых карт снизилось на 37% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 3% – с 34 до 55 тыс. рублей. При этом наибольший прирост был зафиксирован в сегменте автокредитования, где количество новых кредитов выросло на 21%, а объемы – на 26%.

Всего за февраль банки выдали 1,74 млн новых кредитов общим объемом более 235,02 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов и объемы кредитования снизились на 8%. В феврале прошлого было выдано 1,9 млн кредитов на 255,26 млрд рублей, указали в ОКБ.

Между тем аналитики предпочитают говорить не о падении рынка ипотеки, а отмечают лишь замедление темпов роста выдачи ипотечных кредитов в 2017 году по сравнению с показателями прошлого года почти вдвое – с 27 до 15%. Об этом свидетельствует обзор регионального ипотечного кредитования, подготовленном агентством «Эксперт РА». По прогнозу экспертов, объем рынка ипотечного кредитования по итогам года достигнет 1,7 трлн рублей, пишут «Известия». Портфель ссудной задолженности по ипотеке при этом увеличится на 12% и приблизится к отметке 5 трлн рублей к началу следующего года.

Прогноз базируется на том, что эффект отложенного спроса, сформировавшийся в период кризиса 2014-2015 годов, исчерпает себя. Кроме того, указали аналитики, спрос со стороны заемщиков не будет получать дополнительную поддержку из-за окончания принятой два года назад госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке, которая завершится в мае этого года. Еще одним фактором, сдерживающим темпы выдачи ипотеки в этом году, станет снижение объемов жилищного строительства.

В то же время эксперты Аналитического центра Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) настаивают на том, что говорить о замедлении темпов роста выдач некорректно. В агентстве заявляют, что рынок уже в прошлом году преодолел спад и перешел к росту. Эксперты АИЖК уверены, что поддержать спрос на жилье и ипотеку сможет в этом году снижение процентных ставок наряду с постепенным восстановлением роста реальных доходов населения. Они ожидают, что в 2017 году рост выдачи жилищных кредитов составит 10-15%.

Москва, Наталья Аникина

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