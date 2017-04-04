Считать будем опять по-новому: Путин подчинил Росстат Минэкономразвития РФ

Публикации за 04.04.17

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ. Как поясняется в документе, это решение принято для повышения эффективности системы государственной статистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

«Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета», – говорится в указе главы государства.

Росстат был подчинен Минэкономразвития в ходе административной реформы 2004 года. С этим решением категорически не согласился прежний глава ведомства Владимир Соколин. Весной 2012 года статистическая служба была переведен в прямое подчинение правительства, напоминает «Интерфакс».

Работа статистического ведомства активно обсуждается с начала года в связи с переходом на применение новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Из-за этого перехода на обновленный ОКВЭД Росстат два месяца подряд публиковал данные о промпроизводстве в РФ позже запланированного срока, а цифры, свидетельствующие о состоянии отечественной экономики, официально улучшились. В частности, после перерасчета промышленное производство в стране в прошлом году выросло не на 1,1%, а на 1,3%, а падение в 2015 году оценивается теперь лишь в 0,8% вместо -3,4%, а реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, выросли в январе 2017 года сразу на 8,1%.

Между тем, как отмечали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, оживление российской промышленности, наблюдающееся, если даже судить по пересмотренным данным официальной статистики, с середины 2016 года, пока неустойчиво. При этом появились сигналы об ухудшении экономической конъюнктуры, а снижение неопределенности, фиксируемое опросами Росстата, не подкрепляется другими источниками.

Стоит отметить, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин также отмечал, что данные Росстата о динамике основных макропоказателей в феврале не являются репрезентативными по фундаментальным и по техническим причинам. Отметим, что в феврале госстатистика зафиксировала падение промпроизводства на 2,7%.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.04.17

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