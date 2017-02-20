Главное – правильно посчитать: в России произошло «экономическое чудо»

Публикации за 20.02.17

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сделала перерасчет экономических показателей: теперь, по официальным данным, ситуация в России стала значительно лучше. Согласно новым уточненным расчетам, промышленное производство в стране в прошлом году выросло не на 1,1%, а на 1,3%, а падение в 2015 году оценивается теперь лишь в 0,8% вместо -3,4%.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), которые гармонизированы с методикой, принятой в Европейском экономическом сообществе.

В результате с учетом новых версий классификаторов индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений».

«В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2010 год», – уточняется в пояснительных материалах Росстата.

В ведомстве также отметили, что «в соответствии с требованиями международных стандартов и действующей практикой национальных статистических служб осуществлен обязательный при переходе на новые классификаторы ретроспективный пересчет индексов производства по месяцам и периодам 2015-2016 годов».

Теперь, согласно пересчитанным оценкам, промпроизводство в РФ в 2016 году росло во все месяцы в годовом выражении за исключением января. Российская экономика явно «оживилась» и в январе 2017-го. В первый месяц года индекс промышленного производства по сравнению с январем 2016-го составил 2,3%, но, правда, по сравнению с декабрем 2016 года все равно получилось существенное фактическое падение – на 23,8%, но с исключение сезонного и календарного факторов получается лучше – рост на 0,8%.

Ранее эксперты исследовательского фонда «Ромир» обращали внимание на политическую составляющую расчетов Росстата относительно инфляции.

«Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями», – отмечалось в недавнем исследовании.

Сейчас эти выводы становятся еще более актуальны для всех официальных расчетов о состоянии отечественной экономики.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.02.17

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