Росстат снова «обрадовал»: в январе доходы жителей РФ, оказывается, выросли почти на 10%

Публикации за 22.02.17

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) продолжает радовать красивыми цифрами о наступившем «экономическом чуде» в России. Сегодня ведомство отрапортовало, что реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, выросли в январе сразу на 8,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В Росстате пояснили, что этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Ранее реальные доходы населения снижались три года подряд, а в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Росстат также сообщил, что выросли не только реальные доходы. В номинальном выражении доходы населения в январе 2017 года составили 24 тысячи 225 рублей, и их рост на 12,5% к январю 2016 года. Средняя заработная плата в январе 2017 года составила 35 тысячи 650 рублей и выросла на 8,3% к январю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в январе 2017 года увеличилась на 3,1%.

Как сообщал «Новый День», на днях Росстат сделал перерасчет экономических показателей: теперь, по официальным данным, ситуация в России стала значительно лучше. Согласно новым уточненным расчетам, промышленное производство в стране в прошлом году выросло не на 1,1%, а на 1,3%, а падение в 2015 году оценивается теперь лишь в 0,8% вместо -3,4%.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые теперь гармонизированы с методикой, принятой в Европейском экономическом сообществе.

Ранее эксперты исследовательского фонда «Ромир» обращали внимание на политическую составляющую расчетов Росстата относительно инфляции. «Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями», – отмечалось в недавнем исследовании.

Эти выводы наверняка станут ещё более актуальными для всей официальной статистики по мере приближения президентских выборов, которые запланированы на 2018 год.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.02.17

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