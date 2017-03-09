С каждым днем все радостнее жить: россияне стали реже ходить в магазины за едой

Публикации за 09.03.17

Реальные – то есть очищенные от инфляции – расходы россиян в феврале оказались ниже отметок четырех предыдущих лет. Судя по всему, люди серьезно решили сэкономить после резкого скачка цен на товары в январе. Так, доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась до 50%. Средний чек остался почти неизменным относительно первого месяца года, потеряв всего 0,4%. Таким образом, можно говорить, что в феврале россияне действительно реже ходили в магазины, меньше тратились на продукты.

По данным исследовательского холдинга Ромир, повседневные расходы россиян в феврале сократились сразу на 3,7% (по сравнению с январем). С учетом месячной инфляции в 0,2% это дает падение почти на 4%. И снижение повседневных расходов объясняется не только укороченным месяцем: февральская динамика потребительских расходов в разные годы была разнонаправленной, но чаще все-таки положительной. В этом же году, как в 2015-м и 2012-м, наблюдается снижение общей потребительской активности.

Скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel показала, что расходы сокращались в феврале практически во всех регионах и типах городов. Однако есть и небольшие исключения. Так, жители Южного ФО в феврале, наоборот, увеличили свои расходы на 5,6% относительно января. В остальных же округах наблюдалось снижение – от скромного в 0,8% на северо-западе страны до 8% в центральной части России.

По сравнению с февралем прошлого года, тем не менее, как раз жители северо-запада (+4,8%) и Центрального ФО (+8,3%) показали рост общих расходов. Тогда как в остальных округах и в разрезе года роста расходов не случилось. Наибольшее снижение относительно февраля прошлого года показали жители Приволжского округа (8,1%).

Несмотря на то, что в Центральном округе расходы за месяц снизились, жители столицы в своих тратах показали противоположную динамику. За месяц они увеличили свои расходы на 2%, а в разрезе года – на 11,1%. В Петербурге наблюдался аналогичный годовой рост на 11,5%. Однако в разрезе месяца расходы жителей северной столицы сократились на 1,6%.

В остальных российских мегаполисах в феврале расходы сократились на 2,9% относительно января. По сравнению с февралем прошлого года также роста не получилось (минус 0,7%). Жители пятисоттысячников в феврале сохранили общие расходы на уровне января, то есть динамика оказалась нулевой. В разрезе года сокращение расходов в этом типе городов составило 2,2%. Наибольшее снижение расходов за месяц показали жители стотысячников (минус 8,2%). По сравнению с прошлым годом их расходы также сократились на 1,6%.

Представители разных доходных групп единодушно сокращали свои расходы в течение месяца. Так, низкодоходники в феврале потратили на 1,8% меньше, чем месяцем ранее. В среднедоходной группе снижение расходов составило 3,3%, а в высокодоходной 3,2%. По сравнению же с ситуацией годичной давности расходы сократились у низкодоходников (минус 2,4%) и у россиян со средними доходами (минус 2%). Высокодоходники же свои расходы в разрезе года увеличили на 7,9%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 09.03.17

В отношении хозяйки передержки, где от истощения умерли 18 животных, возбуждено уголовное дело. / Жители Урала стали чаще звонить на бесплатные номера и горячие линии. / Суд прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-директора завода АМУР. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»