Чиновники хотят вернуть налог с продаж, противоречащий Конституции / Торговый сбор подстегнет цены, уверены эксперты

Публикации за 21.03.17

Экономический блок правительства обсуждает альтернативу повышению ставки НДС, власти предлагают вернуть налог с продаж, который был признан антиконституционным. Речь идет не о классическом варианте, а о торговом сборе, который можно не выделять в чеке. Эксперты считают, что в любом случае новый налог приведет к росту инфляции, к тому же администрирование сбора может стать проблемой.

Все решения по налогам должны быть приняты до мая 2018 года. Ранее Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов до того же уровня. В качестве альтернативы правительство решило вернуться к обсуждению налога с продаж, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Налог с продаж существовал в России с 1998 по 2004 год. В январе 2003 года Конституционный суд признал такой вид налога противоречащим Конституции РФ. Однако формат сбора позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога, таким образом, чиновники надеются обойти решение КС. К тому же он уже есть в Налоговом кодексе, что значительно облегчает его введение.

Предварительно, размер торгового сбора составит 2-3%. Те, кто выступают за возращение налога с продаж, считают, что это лучшая альтернатива повышению НДС, который отвлекает оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розничную торговлю.

Впрочем, есть еще одна проблема – администрирование нового налога. Чтобы ее решить, необходима полная уверенность в работе кассовых аппаратов в розничных точках. С июля текущего года все, кто используют кассы, должны перейти на новую технику, те, кто до этого момента кассами не пользовались, должны будут сделать это летом будущего года. Между тем, дефицит самих касс и фискальных накопителей уже сейчас наблюдается в регионах. Чтобы решить эту задачу, чиновники предлагают часть торгового сбора зачислять в муниципальный бюджет, следовательно, муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице.

В правительстве есть и противники возращения налога с продаж. Они считают, что НДС гарантирует более надежные поступления, тогда как от торгового сбора выиграют только Москва и Санкт-Петербург. В столицах большая доля розничного оборота приходится на торговые сети, а другим регионам будет тяжело собирать налог с розничной мелочевки даже с учетом касс.

В любом случае, какой бы налоговый маневр не применили власти, он скажется на инфляции, считают эксперты. Так повышение ставки НДС до 22% добавит 2% к текущей инфляции. Также как и введение налога с продаж автоматически приведет к сопоставимому повышению цен в рознице.

Москва, Зоя Осколкова

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