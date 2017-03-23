Минфин хочет отменить три вида налоговых льгот

Публикации за 23.03.17

Министерство финансов решило провести инвентаризацию налоговых льгот. В частности, ведомство предлагает ликвидировать льготные ставки взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) для ряда отраслей, а также с высоких зарплат. Кроме того, предлагается отменить преференции по так называемым специнвестконтрактам, которые используются для привлечения инвестиций в производства, направленные на импортозамещение.

Предложение Минфина об отмене льготной ставки взносов в ПФР с зарплат, которые превышают 860 тысяч рублей в год, проходят в рамках налоговой реформы, предложенной министерством ранее. Она предполагает повышение ставки НДС до 22%, и снижение страховых взносов с 30% до 22%. В настоящее время с высоких зарплат работодатель вносит в ПФР 10%, этот показатель вырастет до 22%, пишут «Известия». Эксперты считают, что в этом случае такие работники должны быть обеспечены и повышенной пенсией, однако, скорее всего этого не произойдет, так как пенсия в России жестко ограничена.

Льготная ставка в размере 10% действует и для 40 сфер деятельности, среди которых производство пищевых продуктов, машин и оборудования, прокат фильмов, а также некоторые сферы здравоохранения и образования. Налоговые преференции для них также хотят отменить. В Минфине считают, что такие льготы неэффективны и труднодоступны, есть идея заменить их на универсальные. Возможно, льготная ставка останется только в IT-отрасли, так как ранее президент предлагал продлить ее до 2023 года.

Помимо этого, отменить предлагается преференции по специальным инвестиционным контрактам – это соглашение между государством и бизнесом, которое было введено в практику в 2015 году в рамках политики импортозамещения. Инвестиции бизнеса в производство поддерживались государством в виде освобождения от некоторых видов налогов на определенный срок. Эту инициативу поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, отметив, что механизм доступа к специнвестконтракту довольно сложный, и было бы лучше заменить его чем-то более понятным.

Все решения по налогам должны быть приняты до мая 2018 года, предполагается, что все нововведения в налоговой сфере вступят в силу в 2019 году. Ранее Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов до того же уровня. В качестве альтернативы правительство решило вернуться к обсуждению налога с продаж. Речь идет не о классическом варианте, а о торговом сборе в размере 2-3%, который можно не выделять в чеке. Те, кто выступают за возращение налога с продаж, считают, что это лучшая альтернатива повышению НДС, который отвлекает оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розничную торговлю.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.03.17

Свердловская пригородная компания увольняет сотрудников: «Оптимизация коснется всех направлений». / Самые крутые слухи недели: уноси готовенького. / Цены на нефть обвалились ниже $50 за баррель. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»