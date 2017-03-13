Минфин хочет повысить НДС и снизить страховые взносы до «единых» 22%

Публикации за 13.03.17

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов до того же уровня. По мнению главы Минфина Андрея Силуанова, такой шаг будет «нейтральным для бюджета».

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», – заявил Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса.

Как сообщает «Интерфакс», министр добавил, что также «необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда». «Чем больше мы повышаем ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда Она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой», – добавил он.

По словам Силуанова, целесообразно сделать плоской шкалу страховых взносов: «В условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого «хвоста», сделать плоскую ставку 22%». Также он заявил, что «здесь можно и нужно говорить о введении единого платежа, который будет расщепляться в соответствии с кодами в государственные бюджетные фонды». «Это будет одна платежка, упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности», – цитирует РБК слова Силуанова. Кроме того, Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей – это сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. «Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку – это те отрасли, которые сегодня работают в «серую», которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги», – заключил глава Минфина.

Ранее Минэкономразвития предложило схему «налогового маневра 21 на 21». Схема предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда. Однако идею МЭР раскритиковали в Минтруда. Министр труда Максим Топилин заявил, что ему такой подход кажется неверным. «Если у вас сейчас ставка совокупная – 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?», – спросил он. Вице-премьер Ольга Голодец также не одобрила такой налоговый маневр, назвав его слишком радикальным.

Москва, Зоя Березина

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