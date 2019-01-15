Силуанов: Реакция россиян на пенсионную реформу стала неожиданностью

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной. Такое заявление в интервью газете «Коммерсантъ» сделал первый вице-премьер Антон Силуанов, отметив, что правительство пошло на непопулярную меру, несмотря на это.

По словам Силуанова, рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве стало наиболее тяжелым моментом в работе правительства в 2018 году. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», – поделился своими мыслями министра финансов РФ.

Глава ведомства также подчеркнул, что кабмин пришел к выводу, что повышение пенсионного возраста стало неизбежным. Несмотря на очевидную необходимость повышения пенсий, средств на это в бюджете не было. «Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей – здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни», – пояснил Антон Силуанов.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Увеличение возраста выхода на пенсию будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.19

Предел прочности. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Киев засекретил личности попавших под украинские санкции россиян. / Новостройки Подмосковья: УК и застройщики оставили жителей без отопления и горячей воды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»