Минфин РФ отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам: слишком быстро растет зарплата

Российское правительство не намерено индексировать пенсии работающим пенсионерам. Как заявил сегодня в Госдуме первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, зарплаты в России растут, поэтому основной упор был сделан на помощи тем, для кого пенсия является единственным источником дохода.

Вопрос о возможном возврате к вопросу об индексации пенсий задал Силуанову в Госдуме депутат Валерий Гартунг во время обсуждения проекта федерального бюджета. «Вы обещали в этом зале, когда появятся деньги – вы вернетесь к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам», – напомнил он, отметив, что для работающих пенсионеров индексации выплат не было с 2016 года.

«Мы действительно сейчас основной упор делали на повышение пенсий неработающим пенсионерам, они в меньшей степени защищены, – подтвердил Силуанов. Он сообщил, что работающие пенсионеры получают помимо пенсионной выплаты еще и зарплату, а заработная плата в России «растет высокими темпами», увеличиваются и доходы граждан.

«Наша основная задача сконцентрироваться на помощи тем, у кого единственный доход – это пенсия. Такие решения мы приняли, и они будет реализовываться», – заявил министр.

Как сообщал «Новый День», индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена 1 января 2016 года. Как тогда говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это решение «справедливо», поскольку пенсионер, работая, «восполняет какие-то свои дополнительные нужды».

«Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала», – заявлял тогда глава российского правительства, не обращая внимание на нищенский размер пенсии, на который невозможно прожить.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.10.18

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