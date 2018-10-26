В Госдуме рекомендовали россиянам копить на пенсию самим: «Это общемировая практика»

Россиянам следует самим позаботиться о накоплении средств себе на старость, а не «переваливать это на государство». С таким призывом выступил первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, представляющий фракцию «Справедливая Россия».

«Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. <…> [Это] общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии», – заявил парламентарий в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, при возможности «надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным», поскольку «размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения». «Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это все равно минимум», – указал Ремезков.

Накануне депутаты Госдумы окончательно приняли закон о надбавках к собственной пенсии. Документ вступит в силу 1 января 2019 года и даст народным избранникам и сенаторам СовФеда право написать заявление об отказе от такой надбавки, однако не обязывает их это делать. Стоит отметить, что вопрос о надбавках к пенсии объединил думское большинство из «Единой России» с оппозицией – на защиту выплат встали практически все депутаты, обвинив журналистов в провокациях и нагнетании истерии.

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий в тот же день посоветовал коллегам не отказываться от повышенных пенсий, поскольку большинство из них – простые люди, которые ранее работали на низкооплачиваемых должностях.

Как сообщал РИА «Новый День», в апреле 2018 года глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал россиян копить деньги на достойную старость, а не надеяться на государственное пенсионное обеспечение, поскольку оно не покроет все потребности человека. Министр при этом отметил, что для роста российской экономики нужен источник длинных денег, одним из них должны стать пенсионные средства. Речь идет об индивидуальном пенсионном капитале, идею которого власти начали раскручивать осенью 2016 года. Как подчеркнул Силуанов, такой опыт используется во многих странах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.18

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