«Вы же – простые люди, не отказывайтесь от повышенной пенсии!»: депутат-богач из Госдумы дал совет коллегам

Депутатам Госдумы не стоит отказываться от повышенных пенсий, поскольку большинство из них – обычные люди, которые ранее работали на малооплачиваемых должностях. Такой совет дал парламентариям депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Про себя народный избранник сказал, что прежде «работал в бизнесе», поэтому он не нуждается в надбавке к депутатской пенсии. «Но подавляющее большинство депутатов – это обычные люди. Были учителями, рабочими кто-то. Я думаю, вряд ли целесообразно им отказываться», – полагает парламентарий.

Стоит отметить, что Блоцкий в 2017 году задекларировал доход в размере более 200,1 млн рублей.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня депутаты Госдумы окончательно приняли закон о надбавках к собственной пенсии. Документ вступит в силу 1 января 2019 года и даст народным избранникам и сенаторам СовФеда право написать заявление об отказе от такой надбавки, однако не обязывает их это делать. Стоит отметить, что вопрос о надбавках к пенсии объединил думское большинство из «Единой России» с оппозицией – на защиту выплат встали практически все депутаты, обвинив журналистов в провокациях и нагнетании истерии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

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