Депутаты Госдумы дружно защитили собственные пенсии, а журналистов обвинили в смуте

Сегодня депутаты Госдумы окончательно приняли закон о надбавках к собственной пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ дает народным избранникам и сенаторам СовФеда право написать заявление об отказе от такой надбавки, однако не обязывает их это делать. В ходе обсуждения документа парламентарии дружно защитили свое пенсионное благосостояние и обвинили журналистов в провокациях и нагнетании истерии.

Как ни удивительно, вопрос о надбавках к пенсии объединил думское большинство из «Единой России» с оппозицией – на защиту выплат встали практически все депутаты, которые заявили, что вопрос будируют журналисты.

Первым слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что «это тот случай, когда есть желание вернуться к уравниловке», и заявил, что большинство депутатов никогда не требовали для себя социальных гарантий. «Я помню первые созывы – нам платили 30 тысяч и все, никаких гарантий не было. Не было даже помещения, как и сейчас его нету. В коридорах сидит партия большинства. Если бы ЛДПР была правящей партией, давно бы все сидели в новом помещении в хороших кабинетах», – подчеркнул Жириновский.

«Поднимают вопрос журналисты, которые сами получают по несколько миллионов в месяц», – заявил он, подчеркнув, что ЛДПР поддержала законопроект, при том, что все надбавки устанавливает правительство РФ, «а мы лишь пользуемся этим». Жириновский считает, что люди, работающие в промышленности, могут зарабатывать, сколько хотят, а чиновники лишены такой возможности, поэтому им государство дает льготы, надбавки и субсидии. «Это все помощь», – обозначил он. «Премьер уже сказал однажды, правильно сказал – идите в промышленность, и там заработаете бешеные деньги!» – напомнил он.

«Некоторые предлагают 30 тысяч как в среднем по стране [установить оплату труда депутатов и чиновников]. И что? Кто будет работать? Это же огромная ответственность, сколько надо знаний иметь, чтоб занимать такие должности», – заявил также Жириновский.

В этот момент у лидера ЛДПР истекло время для выступления, и микрофон отключился. «Я уже просил, чтобы мне микрофон не отключали. Другие руководители фракций редко выступают – вот их время надо суммировать и мне передавать», – возмутился Жириновский. «Сейчас Зюганов и Миронов сидят дома и чай пьют с медом. Вот их нет – а Жириновский три минуты. Почему не 9 минут? Хороший депутат и плохой, почему получают одинаковую зарплату? Дайте нам возможность влиять на зарплату депутата, есть бездельники, лентяи!» – заявил лидер ЛДПР.

После этого Жириновский обратил внимание, что чиновников во всем мире поддерживают, и припомнил, как в Сочи прямо в сауне арестовали – человеку помыться не дают. «Зашел помыться, его прямо там арестовали, и мешок денег вывалили на стол! Предлагаю закрыть город Сочи!» – заявил Жириновский, пояснив, что «город сделали для жуликов». Это предложение вызвало смех в зале.

После этого слово взял «единоросс» Сергей Вострецов, который заявил, что депутаты из своей зарплаты оказывают помощь детским домам, и возмутился действиями журналистов, которые «нагнетают вокруг технического вопроса такую истерию». «На кого они работают?» – задался вопросом депутат, отметив, что в публикации одного из СМИ было сказано, что депутат Госдумы в среднем получает миллион рублей.

Впрочем, он согласился, что при учете оплаты труда всех помощников, аппаратов в регионе, связи и почты «столько и набежит», «но без этого мы не можем исполнять свои функции».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин с ним согласился. «Не надо мерить среднюю температуру по больнице», – заявил он, уточнив, что доход депутатов надо рассматривать индивидуально, а журналисты подсчитали общий доход всех народных избранников в Госдуме по их декларациям и вывели среднюю цифру. При этом спикер признал, что «средняя пенсия по стране порядка 14 тысяч, военная – немногим более 20 тысяч, а надбавка депутата после 65 лет и оставления должности – выше».

Надбавки к депутатской пенсии защитил и представитель фракции КПРФ Николай Харитонов, который 28 лет заседает в Госдуме. Он напомнил про 90-е годы, «когда основной аргумент был выстрел в лоб». Харитонов поддержал выступление Жириновского, заявив, что «мы сами себя разъедаем».

«Зарплату мы не сами себе начисляем», – подчеркнул он, напомнив о «моральном, стрессовом, сердечном износе», которому подвергаются депутаты. Харитонов также отметил, что «те, кто пишет про депутатов – не самые бедные люди».

«Надо раз и навсегда эту тему закрыть. Эта работа стоит столько. Мы сами свой авторитет подрываем, когда начинаем рассуждать. Когда мы будем говорить правду – народ нас всегда поддержит. Если мы обоснуем пенсии и зарплаты любые», – сказал коммунист.

Спикер Госдумы со своей стороны вновь напомнил, что нельзя рассуждать о доходе депутата, исходя из их среднего дохода. «Это же надо придумать – взять все доходы вместе посчитать и потом поделить на каждого! Что, у директора школы зарплата выше, если на нее посчитали доход другого человека, который задекларировал сотни миллионов?» – отметил он.

Знаменитый режиссер Владимир Бортко, который в Думе представляет КПРФ, в свою очередь заявил, что депутат и его корочки сейчас – «фактически пустое место». «Мне бы хотелось как-то обозначить наше положение в стране, что депутат это избранник народа, который должен пользоваться всеми правами!» – сказал он.

«Единоросс» Евгений Марченко и вовсе предложил подать коллективный иск в суд на СМИ, которые опубликовали средние данные о доходах депутатов. «Почему мы должны глотать все время это?» – возмутился он. «Появятся еще сотни статей, – возразил Володин. – Но дело даже не в этом. Нам уходить в эти судебные тяжбы как Государственной думе будет неправильно».

Единственным депутатом, возразившим против этой риторики, стал либерал-демократ Сергей Иванов. «Недовольны, что средний доход депутата посчитали. Но, наверное, наши граждане так же недовольны, когда мы заявляем о средней зарплате по стране и средней пенсии», – справедливо указал он. «Среднюю пенсию депутата тоже можно посчитать, – ответил на это Володин. – У нас есть депутаты, которые задекларировали миллиард и полтора дохода. Но это их доход, и вводить людей в заблуждение, распределив этот доход по остальным депутатам – неправильно».

В итоге спикер Госдумы объявил о переходе к голосованию. Закон о надбавках к собственным пенсиям депутаты приняли 403 голосами за, при одном против.

Ранее, при рассмотрении документа в первом чтении, думская оппозиция интересовалась причинами принятия нового закона, отмечая, что и сейчас ничего не мешает депутату отказаться от пенсионной надбавки – в условиях, когда несколько недель назад эта же Дума лишила пенсий миллионы россиян. Однако «единороссы» рьяно защищали свой законопроект – одна из его соавторов Ольга Баталина тогда вдруг вспомнила о количестве бедных в стране, и заявила, что новшество даст возможность каждому депутату самому принимать решение о доплате, а значит – о размере собственной пенсии.

Наблюдатели предполагают, что сразу после вступления закона в силу фракция «Единой России» в Госдуме в полном составе напишет заявления об отказе от пенсионных надбавок. Документ может быть нужен партии власти для того, чтобы пропиариться и хоть чуть-чуть поднять сильно упавший рейтинг.

Москва, Татьяна Дорофеева

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