Нефть подорожала, но «дорогим россиянам» от этого не полегчает / Власти не хотят тратить дополнительные доходы на людей

Публикации за 19.01.17

Мировые цены на нефть превышают заложенный бюджет РФ уровень, если эта тенденция сохранится, у казны будут дополнительные доходы. Этой новостью обрадовал накануне глава Минфина Антон Силуанов на совещании в правительстве. Однако все нежданно свалившиеся в бюджет деньги пойдут лишь на уменьшение объемов использования средств Резервного фонда и ФНБ, которые предусмотрены к тратам в текущем году. Занимать деньги российские власти планируют вне зависимости от цен на нефть. Так, около 1 триллиона рублей Минфин намерен привлечь в результате размещения облигаций федерального займа, отметил министр. Еще 3 млрд рублей Минфин хочет привлечь на Западе – через размещение евробондов, которое может состояться в марте-апреле.

Как сообщает РИА Новости, Силуанов уточнил, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2017 году при средней цене нефти в 50 долларов за баррель составят 1 триллион рублей, при 55 долларах – 1,4 триллиона рублей. По словам министра, в правительстве накануне было принято решение, и президент РФ его поддержал – не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть.

Главный экономист БКС Вадим Тихомиров отметил, что правительство выбрало жесткий подход к бюджету, а значит надежд на повышение уровня жизни населения практически нет. Максимум, на что могут рассчитывать граждане, – это 100-200 млрд рублей дополнительных вливаний, например, в виде индексации для бюджетников или пенсионеров, считает эксперт.

Директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан указал, что вместо реформирования экономики правительство взяло курс на спасение бюджета, отмечает Finanz. Все принимаемые меры направлены в основном на рост налоговых сборов и сокращение обязательств государства. И с 2019 года рост налогов ускорится, начнется активное наращивание внутреннего государственного долга и ограниченная эмиссионная подпитка бюджета, прогнозирует Мовчан. Все изменения произойдут уже после президентских выборов 2018 года.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 19.01.17

В Екатеринбурге на публичных слушаниях утвердили проект «золотого» автовокзала. / Златоустовские оружейники отлили в честь Трампа килограмм ошибок (ФОТО). / «У вас там что-то с ценами мутят»: новые транспортные тарифы удивили даже столицу (ФОТО). Сколько платят за проезд в Москве, Петербурге, Перми, Ижевске. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»