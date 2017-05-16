Налоговый маневр грозит ростом бедности в России / Инфляция ускорится, реальные доходы населения продолжат падать

Публикации за 16.05.17

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21% в рамках обсуждаемого правительством одного из вариантов налогового маневра обернется ускорением инфляции, снижением реального уровня доходов граждан и ростом бедности. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Академии внешней торговли в ежемесячном мониторинге экономической ситуации в России.

По оценке экономистов Института Гайдара, краткосрочный рост уровня потребительских цен при переходе к ставке НДС в 21%, составит 3%. «Что означает: рост бедности, что в условиях уже произошедшего ее увеличения (с 15,4 млн человек в 2012 года до 19,7 млн человек в 2016 году) и состоявшегося падения доходов населения совершенно неприемлемо», – отмечается в докладе. Эксперты указывают, что наиболее заметным будет рост цен на продукцию, реализация которой облагается льготной ставкой НДС в 10%: продовольственные и медицинские товары, товары для детей. Также подорожают импортные товары.

Что касается негативных последствий для производителей, повышение ставки НДС ухудшит условия конкуренции с зарубежными поставщиками и ведения бизнеса для организаций, кто работает в рамках специальных налоговых режимов. Кроме того, отмечают авторы мониторинга, заметный рост ставки НДС будет препятствовать импорту, что несет риск ухудшения доступности не имеющих аналогов в России высокотехнологичного оборудования и машин.

При этом снижение страховых взносов с одновременным ростом НДС в рамках будущего налогового маневра не приведет к росту конкурентоспособности отечественной продукции, отмечается в докладе. «Снижение страховых взносов с 30% до 21-22% с целью уменьшить издержки на труд и облегчить выход экономики из «тени» при повышении ставки НДС с 18 до 21-22%... данный налоговый маневр едва ли способен повысить конкурентоспособность российской экономики», – полагают эксперты.

Экономисты убеждены, что такой налоговый маневр не даст положительный эффект в текущей российской экономической ситуации: с его помощью вряд ли получится вывести зарплаты из тени.

«По оценкам Института Гайдара, изменение структуры налогов даст прирост ВВП лишь на 1% за долгосрочный период. Причем основной эффект будет получен лишь в первый год (дополнительный прирост ВВП на 0,7%, а в следующее трехлетие по 0,1% прироста в год). При этом отмечается, что перспектива вывода заметной доли зарплат из тени за счет снижения страховых взносов малореальна», – говорится в мониторинге.

Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг счел налоговый маневр «бредом сивой кобылы». По его мнению, повышение НДС приведет к «ограблению бедных» и не выведет в рост экономику России.

Напомним, в середине марта Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов, которые платят работодатели три фонда – пенсионный, обязательного медицинского страхования и социального страхования, до того же уровня. По мнению главы Минфина Андрея Силуанова, такой шаг будет «нейтральным для бюджета». Ранее Минэкономразвития предложило схему налогового маневра «21 на 21». Схема предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда. Оба варианта налогового маневра, который по замыслу властей должен стимулировать повышение конкурентоспособности и темпов экономического роста, сейчас обсуждаются в правительстве.

Москва, Светлана Петрова

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