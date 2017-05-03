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Публикации за 03.05.17

Кризиса «нет»: реальные зарплаты и пенсии продолжают снижаться

Кризиса «нет»: реальные зарплаты и пенсии продолжают снижаться

Реальные располагаемые доходы жителей России продолжают снижаться, несмотря на многочисленные заверения, в том числе высокопоставленных чиновников, о завершении кризиса в стране. Как сообщил сегодня Росстат, заработки за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в марте нынешнего года по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 2,5%, а «повышенные» пенсии в реальном выражении сократились на 0,4%.

Тем не менее, как отмечается в отчете Росстата, в марте денежные доходы населения сложились в сумме 4349,4 млрд рублей и увеличились по сравнению с мартом 2016 года на 2,1%. При этом расходы составили 4321,5 млрд рублей, что на 0,9% больше прошлогоднего уровня.

«Превышение денежных доходов населения над расходами составило 27,9 млрд рублей», – утверждает статистическое ведомство.

В марте средний размер назначенных пенсий составил 12 890 рублей и увеличился по сравнению с мартом 2016 года на 3,8%. Однако в реальном выражении пособия уменьшились на 0,4%. Средний размер назначенных пенсий составил, по оценке, 34,2% от средней начисленной зарплаты по стране.

Среднемесячная начисленная заработная плата в России составила 37 640 рублей, увеличившись по сравнению с прошлогодним периодом на 5,8%. В первом квартале рост составил 6,6%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.05.17

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