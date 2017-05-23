«Жизнь налаживается»: россияне стали беднеть быстрее

Публикации за 23.05.17

В России значительно ускорилось падение реальных денежных доходов населения, несмотря на многочисленные заявления властей о завершении кризиса и постепенном росте уровня жизни жителей страны. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с учетом инфляции и обязательных платежей) в апреле снизились на 7,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Этот спад стал самым глубоким с августа 2016 года. По сравнению с мартом реальные доходы граждан ускорили снижение более чем в три раза. При этом за четыре месяца с начала года доходы россиян упали на 2,2%.

Стоит отметить, что в январе этого года реальные доходы населения впервые с октября 2014 года увеличились: их рост, согласно информации Росстата, составил 8,1% в годовом выражении. Но уже в феврале, по данным ведомства, реальные доходы россиян снизились на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года. В марте этот показатель сократился на 2,5% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Реальные доходы населения падали три года подряд – в 2016 году доходы рухнули на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Согласно данным статистики, среднедушевые доходы россиян в номинальном выражении в апреле сократились на 3,1% – до 30 493 рублей против 31 455 рублей в апреле прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата в России при этом в апреле выросла на 6,7% в годовом выражении – до 39 253 рублей и на 2% – в месячном. Рост показателя за четыре месяца составил 7%.

В то же время зарплата в реальном выражении в апреле выросла на 2,5% в годовом выражении, и на 1,7% по сравнению с мартом. Рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 2,4%.

Задолженность по зарплате по состоянию на 1 мая увеличилась на 213 млн рублей, или на 5,9% по сравнению с показателем на 1 апреля и составила 3,848 млрд рублей. В марте долг по зарплате в России вырос на 0,6% – до 3,635 млрд руб.

Уровень безработицы в России по итогам апреля зарегистрирован на уровне 5,3%. По данным Росстата, число безработных в возрасте от 15 до 72 лет, по предварительным данным, составило 4 млн человек. При этом по сравнению с апрелем прошлого года число безработных в апреле нынешнего года снизилось на 10,4%, а по сравнению с мартом 2017 года – на 1,4%.

Как отмечают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, зафиксированный статистикой спад реальных доходов населения формирует в экономике порочный круг. «Падение реальных расходов одних экономических субъектов ведет к падению доходов других, а последние, сокращая потребление, стимулируют дальнейшее падение доходов первых», – указывают экономисты. В 2017 году, прогнозируют в АКРА, падение уровня жизни продолжится на фоне стагнации экономики: реальные доходы населения упадут еще на 0,2%, а на докризисный уровень не выйдут даже через 5 лет, сообщает портал finanz.ru. В 2018 году рост составит 0,3%, а в следующие три года не более чем 1,2%. В результате, по оценке экспертов, к 2021 году показатель будет на 7,5% ниже отметок 2013 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном в Пекине 14 мая объявил о возобновлении роста доходов населения России. В ходе переговоров Земан обратил внимание на рост объемов торговли с Россией. Путин объяснил это «постепенным восстановлением доходов граждан». Президент РФ признал, что уровень жизни и доходы россиян «снизились в результате кризиса», но этот период остался в прошлом. «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться», – заверил Путин, впрочем, не уточнив в какой именно группе населения наблюдается рост уровня жизни.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.05.17

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