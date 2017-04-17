Медведев порадовал Путина: экономика неплохо растет / … если верить Росстату

Публикации за 17.04.17

Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев порадовал президента РФ Владимира Путина словами о позитивных изменениях в экономике. По словам премьера, в этом году кабинет министров выходит для отчета в Госдуму «с неплохими оценками современного состояния российской экономики».

По словам главы правительства, в целом за последний год ситуация в экономике действительно изменилась. «Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается», – сказал Медведев, основываясь на данных Росстата, который пересмотрел свои расчеты в очень позитивном ключе, что позволяет чиновникам говорить о росте отечественной экономики. В частности, согласно обновленным данным, промышленное производство в стране в прошлом году выросло не на 1,1%, а на 1,3%, а падение в 2015 году оценивается теперь лишь в 0,8% вместо -3,4%.

«Но это усреднённый рост», – отметил Медведев в разговоре с Путиным и продолжал рапортовать об успехах. «Например, наша фармацевтическая промышленность выросла почти на 24 процента. Это очень важно, потому что за счёт нашей фармацевтической промышленности развиваются производства современных лекарств, причём относящихся к категории так называемых жизненно необходимых и важнейших. У нас уже сейчас 70 процентов жизненно необходимых лекарств производится в России. И, стало быть, они просто дешевле, потому что они покупаются не за валюту. Такой промышленный рост, конечно, создаёт позитивный фон для развития», – рассказал Медведев Путину.

По словам премьера, «не менее позитивная ситуация в сельском хозяйстве».

«В прошлом году рост составил 5 процентов. Считаю, что это консолидированный результат работы властей, скажем, за последние 15 лет, потому что наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счёт современных инвестиций», – похвалился Медведев.

При этом глава правительства РФ добавил, что «самое интересное» в том, что одна отрасль помогает развиваться другой. «За счёт сельского хозяйства сейчас развивается сельскохозяйственное машиностроение. Увеличение производства машин и комбайнов, тракторов для сельского хозяйства – 60 процентов. Растёт сельское хозяйство – поддерживается сельхозмашиностроение. И этот, как принято говорить, синергетический эффект, конечно, очень позитивен», – подчеркнул Медведев.

По его словам, «безработица сохраняется в контролируемых рамках». «В прошлом году она (безработица) составила 5,5 процента. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5 процентов от экономически активного населения, по методологии Международной организации труда. Кстати сказать, это всё-таки тоже нелишне напомнить, в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10 процентов от экономически активного населения», – отметил Медведев.

Премьер также обратил внимание, что «инфляция тоже достигла, как известно, очень низких рубежей».

«За прошлый год она (инфляция) – год к году – составляет около 5 процентов, что является беспрецедентным за всю современную историю Российской Федерации. Для обычных граждан, для людей это означает возможность просто приобретать продукты питания, товары без инфляционной наценки, которая, кстати сказать, ещё несколько лет назад у нас составляла двузначную величину. Сейчас это 5 процентов, но в этом году, как известно по прогнозам, планируется менее 4. Это тоже исключительно важно просто для того, чтобы наши люди могли планировать свои доходы и расходы», – отрапортовал Медведев.

«Эти оценки в настоящий момент подтверждаются и целым рядом аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел в нашей экономике и говорят о том, что с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках», – поделился Медведев с Путиным.

Между тем, в реальности ситуация выглядит несколько иначе. Несмотря на заявления многих высоких чиновников о «завершении» экономического кризиса в России и снижении инфляции, реальные доходы населения продолжают сокращаться, а материальное положение граждан ухудшаться. Об этом, в частности, говорится в очередном «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ Минэкономразвития РФ. В исследовании правительственных аналитиков отмечается, что каждый пятый житель России готовится к худшему.

В феврале 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 0,6%. По сравнению с февралем прошлого года доля расходов населения на покупку товаров и услуг выросла с 70% до 71,5%, а доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов – с 10,8% до 11,8%. Доля сбережений при этом уменьшилась на 4 п.п. – с 15,3 до 11,3%.

По данным доклада Института социальной политики, падение уровня жизни поставило на грань выживания 70% российских семей. Согласно расчетам экспертов, к более менее нормальной жизни граждане смогут вернуться в лучшем случае примерно лишь к 2024 году. Эти данные подтверждают и недавние соцопросы. В частности, мартовское исследование ВЦИОМ показало, что за чертой бедности находится порядка 35% жителей России, которым не хватает средств на еду или одежду при пороге заработка на одного члена семьи в 15,5 тысячи рублей. При этом 65% участников опроса заявили, что в месяц их доход на одного члена семьи составляет 15 тысяч рублей и ниже. При этом из них 42% сказали, что их доход – 10 тысяч рублей на человека и ниже.

По оценке наблюдателей, официальная статистика окончательно оторвалась от реальности. Если верить цифрам Росстата, то Россия находится на Земле в каких-то других географических границах, если вообще не на другой планете.

Москва, Анастасия Смирнова

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