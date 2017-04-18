Доходы граждан России продолжают падать даже по официальным данным

Публикации за 18.04.17

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в марте снизились на 2,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. По итогам первого квартала, падение составило более скромные на 0,2%.

Как сообщалось ранее, в январе, по обновленным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения впервые за два года показали положительную динамику, поднявшись сразу на 8% в годовом выражении. Однако в феврале реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться – падение составило на 3,8%.

Тем или иначе, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте, по оценочным данным, вновь выросла – теперь на 5,8% до 37640 рублей. Реальные зарплаты увеличились в марте на 1,5% в годовом выражении, по итогам января-марта – на 1,9%.

Впрочем, эта ситуация пока слабо отражается на работниках социальной сферы. В январе-феврале уровень среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 82%, работников образования – 76% (в январе-феврале 2016 года соответственно 85% и 78%).

В марте, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,1 млн человек (5,4% рабочей силы) классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. В службе занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн человек, в том числе 0,8 млн получали пособие по безработице.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.04.17

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