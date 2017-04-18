NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.04.17

Доходы граждан России продолжают падать даже по официальным данным

Доходы граждан России продолжают падать даже по официальным данным

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в марте снизились на 2,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. По итогам первого квартала, падение составило более скромные на 0,2%.

Как сообщалось ранее, в январе, по обновленным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения впервые за два года показали положительную динамику, поднявшись сразу на 8% в годовом выражении. Однако в феврале реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться – падение составило на 3,8%.

Тем или иначе, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте, по оценочным данным, вновь выросла – теперь на 5,8% до 37640 рублей. Реальные зарплаты увеличились в марте на 1,5% в годовом выражении, по итогам января-марта – на 1,9%.

Впрочем, эта ситуация пока слабо отражается на работниках социальной сферы. В январе-феврале уровень среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 82%, работников образования – 76% (в январе-феврале 2016 года соответственно 85% и 78%).

В марте, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,1 млн человек (5,4% рабочей силы) классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. В службе занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн человек, в том числе 0,8 млн получали пособие по безработице.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.04.17

Мне дали команду: предполагаемый организатор теракта в питерском метро признал свою вину. / ЕР признала проигрыш оппозиции в соцсетях. Общение депутатов в интернете поставят под контроль. / В Москве молодой человек зверски убил своего товарища и выбросил труп с 13-этажа.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter