NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 26.04.17

Пока богатые в России богатеют, бедные всё больше влезают в долги / «Надо как-то выживать»

Пока богатые в России богатеют, бедные всё больше влезают в долги «Надо как-то выживать»

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило о росте закредитованности жителей России на фоне падения реальных доходов граждан. Больше остальных наращивают долги самые бедные слои населения страны.

Согласно НБКИ, за последние шесть месяцев текущая долговая нагрузка российских заемщиков (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI – payment to income) выросла на 2,47 процентных пункта. При этом наибольшую закредитованность специалисты отмечает у граждан с самыми низкими доходами (до 20 тыс. рублей в месяц).

На 1 апреля 2017 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 25,18%, тогда как полгода назад этот показатель равнялся 22,71%, указывает НБКИ. Отмечается, что за упомянутый период PTI вырос для всех категорий заемщиков. Однако самый высокий рост данного показателя был зафиксирован в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) – на 3,09 процентных пункта, до 28,8%, отмечается в сообщении.

В сегментах заемщиков со средними (от 20 до 45 тыс. рублей) и наибольшими доходами (свыше 45 тыс. рублей) зарегистрирован меньший рост долговой нагрузки – на 2,38 процентных пункта, до 25,03%, и на 2,02 процентных пункта, до 21,86%, соответственно.

Самый высокий показатель долговой нагрузки отмечен в Забайкальском (35,37%) и Приморском (32,43%) краях, а также в Амурской (30,52%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (29,21%) областях. Наименьший уровень PTI зафиксирован у заемщиков Ярославской (21,17%), Тверской (21,80%), Тульской (21,80%), Саратовской (22,13%) и Брянской (22,5%) областей. Москва занимает шестое место (22,79%, +2,51% по сравнению с данными на 1 октября 2016 года) в топ-20 регионов с наименьшим показателем долговой нагрузки, Санкт-Петербург – 11-ю строчку со значением 23,27%, что на 4,48% больше показателя полугодовой давности.

Напомним, 20 апреля журнал Forbes . Рейтинг второй год подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Аналитики Forbes оценили состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее. В списке, несмотря на экономический кризис в стране, значительно увеличилось число миллиардеров – с 77 до 96, а совокупное состояние российских богачей выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Более того, стоимость «входного билета» в рейтинг рекорд выросла – теперь, чтобы попасть в «высшую лигу» российского бизнеса нужно владеть активами в $500 млн, а чтобы оказаться в десятке лучших и вовсе нужно иметь не менее $12,4 млрд.

Реальные доходы населения России при этом продолжают сокращаться, а материальное положение граждан ухудшаться, констатируют правительственные эксперты из РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ Минэкономразвития РФ. В в очередном говорится, что каждый пятый россиянин готовится к худшему.

Согласно данным исследования, в феврале 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 0,6%. При этом реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,3%, отмечают эксперты. Из-за снижения доходов уровень бедности в 2016 году увеличился по сравнению с предшествующим годом и составил 13,5%, что выше, чем в период 2007-2015 годы.

По данным Росстата, реальные денежные доходы в марте снизились на 2,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. По итогам первого квартала, падение составило более скромные 0,2%.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.04.17

Путин ослабил рубль: доллар поднялся почти на 50 копеек. / Путин заверил, что понимает обеспокоенность крепким курсом рубля. / Медведев: лишь 40% региональных дорог не требуют ремонта.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter