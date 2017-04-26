Пока богатые в России богатеют, бедные всё больше влезают в долги / «Надо как-то выживать»

Публикации за 26.04.17

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило о росте закредитованности жителей России на фоне падения реальных доходов граждан. Больше остальных наращивают долги самые бедные слои населения страны.

Согласно данным НБКИ, за последние шесть месяцев текущая долговая нагрузка российских заемщиков (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI – payment to income) выросла на 2,47 процентных пункта. При этом наибольшую закредитованность специалисты отмечает у граждан с самыми низкими доходами (до 20 тыс. рублей в месяц).

На 1 апреля 2017 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 25,18%, тогда как полгода назад этот показатель равнялся 22,71%, указывает НБКИ. Отмечается, что за упомянутый период PTI вырос для всех категорий заемщиков. Однако самый высокий рост данного показателя был зафиксирован в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) – на 3,09 процентных пункта, до 28,8%, отмечается в сообщении.

В сегментах заемщиков со средними (от 20 до 45 тыс. рублей) и наибольшими доходами (свыше 45 тыс. рублей) зарегистрирован меньший рост долговой нагрузки – на 2,38 процентных пункта, до 25,03%, и на 2,02 процентных пункта, до 21,86%, соответственно.

Самый высокий показатель долговой нагрузки отмечен в Забайкальском (35,37%) и Приморском (32,43%) краях, а также в Амурской (30,52%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (29,21%) областях. Наименьший уровень PTI зафиксирован у заемщиков Ярославской (21,17%), Тверской (21,80%), Тульской (21,80%), Саратовской (22,13%) и Брянской (22,5%) областей. Москва занимает шестое место (22,79%, +2,51% по сравнению с данными на 1 октября 2016 года) в топ-20 регионов с наименьшим показателем долговой нагрузки, Санкт-Петербург – 11-ю строчку со значением 23,27%, что на 4,48% больше показателя полугодовой давности.

Напомним, 20 апреля журнал Forbes назвал 200 богатейших россиян. Рейтинг второй год подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Аналитики Forbes оценили состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее. В списке, несмотря на экономический кризис в стране, значительно увеличилось число миллиардеров – с 77 до 96, а совокупное состояние российских богачей выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Более того, стоимость «входного билета» в рейтинг рекорд выросла – теперь, чтобы попасть в «высшую лигу» российского бизнеса нужно владеть активами в $500 млн, а чтобы оказаться в десятке лучших и вовсе нужно иметь не менее $12,4 млрд.

Реальные доходы населения России при этом продолжают сокращаться, а материальное положение граждан ухудшаться, констатируют правительственные эксперты из РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ Минэкономразвития РФ. В в очередном «Мониторинге экономической ситуации в России» говорится, что каждый пятый россиянин готовится к худшему.

Согласно данным исследования, в феврале 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 0,6%. При этом реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,3%, отмечают эксперты. Из-за снижения доходов уровень бедности в 2016 году увеличился по сравнению с предшествующим годом и составил 13,5%, что выше, чем в период 2007-2015 годы.

По данным Росстата, реальные денежные доходы в марте снизились на 2,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. По итогам первого квартала, падение составило более скромные 0,2%.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.04.17

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