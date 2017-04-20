Кризис не помеха: состояние богатейших людей России выросло на $100 млрд / Лидерство сохранил Леонид Михельсон

Публикации за 20.04.17

Список 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes в этом году преподнес несколько неожиданностей. В первую очередь это рекордная стоимость «входного билета» – теперь, чтобы попасть в «высшую лигу» российского бизнеса недостаточно быть просто долларовым миллионером, нужно владеть активами в $500 млн, а чтобы оказаться в десятке лучших и вовсе нужно иметь не менее $12,4 млрд. Кроме того, что в списке значительно увеличилось число миллиардеров с 77 до 96, совокупное состояние российских богачей выросло на $100 млрд, до $460 млрд.

Второй год подряд рейтинг самых богатых российских предпринимателей возглавляет совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Аналитики Forbes оценили состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.

На втором месте председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, прирастив свои активы на $6,6 млрд, он с $17,5 млрд укрепил свои позиции в рейтинге на четыре строчки по сравнению с прошлым годом.

Рекордсменом по приросту богатства стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, за год ему удалось заработать $6,8 млрд, в результате с состоянием $16,1 млрд он поднялся на пять строчек и занял третье место.

В десятку вошли член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», владелец Volga Group Геннадий Тимченко ($16 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Holdings Алишер Усманов ($15,2 млрд), президент НК «Лукойл» ​Вагит Алекперов ($14,5 млрд), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($14,4 млрд), президент холдинга «Интеррос» и «Норильского никеля» Владимир Потанин ($14,3 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,2 млрд) и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд).

Не обошлось и без новичков, в этом году список пополнили 13 новых бизнесменов, среди них президент инвестиционной компании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович (111 место), представители сектора IT, партнеры по Veeam Software Андрей Баронов (113 место) и Ратмир Тимашев (118 место), а также владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик (116 место). Кроме того, в список вернулись владелец ЧТПЗ Андрей Комаров ($800 млн) и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин ($650).

В рейтинге богатейших россиян оказались три представительницы прекрасного пола: Елена Батурина ($1 млрд), Елена Рыболовлева ($600 млн), разбогатевшая в результате развода с миллиардером, и владелица группы компаний S7 Наталия Филева ($600 млн).

Аналитики называют несколько причин для роста капитала богатейших россиян. В первую очередь сыграл на руку российским бизнесменам укрепившийся рубль. С февраля прошлого года нацвалюта прибавила 38%. В то же время на 67% вырос долларовый индикатор рынка акций RTS Index.

Благоприятная ситуация на сырьевых рынках также способствовала увеличению состояний богачей. По мнению экспертов, больше остальных преумножили свои капиталы предприниматели, в структуре активов которых преобладают металлургические компании. Акции в этом секторе прирастали значительно быстрее других – индекс RTS Metal & Mining прибавил 93%. Для представителей ТЭК и химических предприятий так же год выдался удачным, отраслевые индексы RTS Oil & Gas и RTS Chemicals выросли на 53% и на 51%.

Покинул список владелец банка «Русский стандарт» Рустам Тарико. Бизнесмен присутствовал в рейтинге с 2004 года, в этот раз ему не хватило $150 млн, чтобы оказаться среди богатейших россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.17

Куйвашев вернет Екатеринбургу только «технические» градостроительные полномочия. / Таможню на белорусской границе заваливают взятками. Контрабандисты пытаются провезти санкционку. / Думская оппозиция о ситуации в России: депрессия, озлобленность, безденежье, позор. Ищите деньги, макроэкономика в порядке, – парировал Медведев. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»