Brexit ускорил бегство российских богачей в Лондон / Состоятельные россияне скупают недвижимость в британской столице

Публикации за 29.05.17

Состоятельные россияне, которые практически не почувствовали на себе экономический кризис, наращивают покупку недвижимости в Лондоне, в то время как международные инвесторы теряют интерес к ней из-за Brexit. За четыре месяца этого года количество запросов со стороны потенциальных покупателей из России выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Knight Frank.

На активность россиян повлиял низкий курс фунта стерлинга, который за год подешевел почти на 24% по отношению к рублю. Кроме того, некоторые застройщики готовы снижать цены на 15-20% от стартовой стоимости и предоставлять скидки на квартиры и пентхаусы, сообщает «Коммерсантъ».

Самым популярным запросом (60% от общего числа) за этот период стала покупка квартиры для себя, семьи или детей в бюджете 1,5-5 млн фунтов стерлингов (110-365 млн рублей). В исследовании отмечается, что россияне предпочитают жилье в центральных районах Лондона – Челси, Вестминстер, Кенсингтон, Мейфейр. Также популярны статусные районы Ричмонд и Хэмпстед. В основном, интересующие наших соотечественников объекты представляют собой элитные малоквартирные дома, расположенные возле парков и зеленых зон.

Второй по популярности запрос (30% от общего числа) – инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость столицы Британии. В основном потенциальных клиентов интересуют апартаменты, помещения в стрит-ритейле на центральных улицах города и готовый бизнес. При этом особый интерес для российских элит продолжают представлять объекты рядом с учебными заведениями.

Спрос российских богачей на лондонскую недвижимость остается стабильным, несмотря ни на что – на него не повлияло ни повышение налогов на покупку жилья в Великобритании, ни перспектива выхода страны из ЕС, отмечает директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. «Целей для покупки недвижимости в Лондоне очень много – это и инвестиции в будущее, и образование детей, и переезд на постоянное место жительства, а также бизнес, богатая история и культура, высокий уровень жизни», – цитирует слова эксперта издание finanz.ru.

Москва, Лондон, Светлана Петрова

Москва, Лондон. Другие новости 29.05.17

Собянинская «игра в слова» лишит москвичей жилья. …в мэрии пересмотрели значение слова «ветхое». / «Собянина под снос»: в Москве прошел очередной митинг против реновации (ФОТО, ВИДЕО). / «Какая гадость, эта ваша реновация»: «Большой крот» Собянин, уходи!.... Фоторепортаж. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»