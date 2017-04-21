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Публикации за 21.04.17

Жена экс-мэра Москвы Лужкова вновь стала самой богатой женщиной России

Жена экс-мэра Москвы Лужкова вновь стала самой богатой женщиной России

Лидером рейтинга богатейших женщин России, составленного журналом , вновь стала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Несмотря на то, что ее состояние за год сократилась с $1,1 млрд до $1 млрд, это позволило Батуриной возглавить топ-5 самых богатых женщин России.

Второе место заняла Елена Рыболовлева с состоянием в $600 млн, которое она получила по результатам длительного бракоразводного процесса с председателем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым.

На третьей строчке оказалась владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в $190 млн, которая впервые вошла в рейтинг.

Издание отмечает, что немного «не дотянули» до порога вхождения в рейтинг (в этом году он составил рекордные $500 млн) гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн) и Ольга Белявцева ($450 млн), акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева. В прошлом году они занимали соответственно третье и четвертое места рейтинга богатейших женщин России.

Накануне Forbes , который второй год подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Аналитики Forbes оценили состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее. Отмечается, что в списке, несмотря на экономический кризис в стране, значительно увеличилось число миллиардеров с 77 до 96, совокупное состояние российских богачей выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Более того, стоимость «входного билета» в рейтинг рекорд выросла – теперь, чтобы попасть в «высшую лигу» российского бизнеса нужно владеть активами в $500 млн, а чтобы оказаться в десятке лучших и вовсе нужно иметь не менее $12,4 млрд.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.04.17

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