Жена экс-мэра Москвы Лужкова вновь стала самой богатой женщиной России

Публикации за 21.04.17

Лидером рейтинга богатейших женщин России, составленного журналом Forbes, вновь стала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Несмотря на то, что ее состояние за год сократилась с $1,1 млрд до $1 млрд, это позволило Батуриной возглавить топ-5 самых богатых женщин России.

Второе место заняла Елена Рыболовлева с состоянием в $600 млн, которое она получила по результатам длительного бракоразводного процесса с председателем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым.

На третьей строчке оказалась владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в $190 млн, которая впервые вошла в рейтинг.

Издание отмечает, что немного «не дотянули» до порога вхождения в рейтинг (в этом году он составил рекордные $500 млн) гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн) и Ольга Белявцева ($450 млн), акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева. В прошлом году они занимали соответственно третье и четвертое места рейтинга богатейших женщин России.

Накануне Forbes назвал 200 богатейших россиян, который второй год подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Аналитики Forbes оценили состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее. Отмечается, что в списке, несмотря на экономический кризис в стране, значительно увеличилось число миллиардеров с 77 до 96, совокупное состояние российских богачей выросло на $100 млрд, до $460 млрд. Более того, стоимость «входного билета» в рейтинг рекорд выросла – теперь, чтобы попасть в «высшую лигу» российского бизнеса нужно владеть активами в $500 млн, а чтобы оказаться в десятке лучших и вовсе нужно иметь не менее $12,4 млрд.

Москва, Светлана Петрова

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