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Экономика

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Публикации за 07.02.17

Руслан Гринберг: экономия на колбасе – позор для России / Пора начать перераспределение ресурсов в пользу бедных
кадр из фильма «12 стульев»

Руслан Гринберг: экономия на колбасе – позор для России Пора начать перераспределение ресурсов в пользу бедных

Вынужденная экономия жителей России на колбасе и сыре – это позор для страны, убежден руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Напомним, накануне «Новый День» сообщал, что в подобной экономии признались 25% россиян, опрошенных компанией «инФОМ».

В интервью Ленте.Ру Гринберг заявил, что решение в данной ситуации одно – начать перераспределение ресурсов в пользу бедных. По его словам, «это будет и справедливо, и способствует экономическому росту». «Но, разумеется, справедливость на первом месте, – подчеркнул он. – У нас должна экономика работать на человека, а не человек жить ради экономических показателей». Одной из мер может быть повышение минимальной зарплаты, а также введение карточек для обеспечения малоимущих необходимыми объемами продуктов, считает он.

Кроме того, Гринберг высказался за разработку крупных инвестиционных проектов с государственным участием: «Если же говорить о стимулировании производства, то должно начаться с инициированных государством мегапроектов – другого выхода нет. Такие меры, о которых очень много говорят, как совершенствование инвестиционного климата, установление независимого судопроизводства, снижение налогов на бизнес, – все это тоже нужно, но они не дают мгновенного эффекта. Нужно время, чтобы результаты проявились. А людям выживать надо сейчас».

Накануне Банк России обнародовал опрос компании «инФОМ», согласно которому четверо осиян экономят покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов. 28% респондентов признались, что стараются не тратить лишнее на мясо и птицу.

Отметим, что, согласно январскому исследованию ВШЭ, абсолютное большинство – 90% – населения России ждут в ближайшем будущем повышения цен, а почти треть – недовольна своим материальным положением. Более половины участников исследования не наращивают сбережения и не покупают без жизненной необходимости дорогостоящие товары, то есть, вероятнее всего, тратят подавляющую часть своего бюджета на текущие расходы. Половина респондентов считают, что по итогам 2016 года ситуация в экономике в целом ухудшилась, а дальнейшей деградации ждут 27%.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.02.17

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