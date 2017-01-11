Лики кризиса: сбережений у россиян как не было, так и нет / В долг берут у друзей и надеются на помощь от государства

Публикации за 11.01.17

У более чем половины жителей России (51%) нет и не было сбережений. Они не откладывали деньги до начала кризиса и не откладывают сейчас.

Около 25% заявили, что стали откладывать меньше денег или прекратили делать это, а 11%, напротив, с началом кризиса стали откладывать больше. 12% сказали, что начали тратить свои накопления. Об отсутствии «носка под матрасом» чаще всего говорили молодые люди в возрасте 25-35 лет, а увеличение расхода накоплений оказалось характерным для жителей в возрасте 46-55 лет, отмечается в мониторинге НИУ ВШЭ.

Поскольку часть опрошенных находятся в предпенсионном возрасте, очевидно, что трата сбережений в преддверии выхода на пенсию не позволит сохранить приемлемый уровень благосостояния после прекращения работы. 16% респондентов уверены, что не смогут поддерживать привычный уровень жизни за счет сбережений ни одного дня, и только 2,6% опрошенных смогут продержаться больше года.

Лишь четверть россиян предпринимали какие-либо действия для защиты своих сбережений в период экономической нестабильности. Самыми популярными способами сохранения накопленного стали: закрытие вклада (10%), открытие вклада (8%), покупка иностранной валюты (6%), перевод иностранной валюты в рубли (5%). Лучшими способами сохранения накоплений люди считают были перевод рублевых сбережений в иностранную валюту и покупку недвижимости, а самым неудачным – покупку дорогостоящих товаров для последующей перепродажи.

Большинство россиян (70%) не имеют кредитов и долгов. Около 20% выплачивают рублевые кредиты, оформленные в банке или в магазинах. Каждое пятое домохозяйство, которое имеет непогашенные кредиты или долги, находится в состоянии перекредитованности, то есть на погашение кредитов у них уходит около половины текущих доходов семьи или более. Еще 25% домохозяйств несут долговую и кредитную нагрузку в размере от трети до половины текущего бюджета.

Среди тех, у кого есть кредиты и долги, 28% допускали просрочку по платежу в течение последних двух лет. Эти данные указывают на то, что доля тех, кто оказывался не в состоянии внести платежи по кредиту, увеличивается с ростом кредитной нагрузки.

Как правило, те, кому нужны деньги, берут в долг у родных и знакомых (55%), а еще 16% заявили, что получили от них безвозмездную помощь.

За последние 12 месяцев 40% опрошенных заявили об ухудшении своего материального положения. С негативными изменениями чаще в течение года сталкивались менее обеспеченные слои населения. Около 40% семей, отмечающих ухудшение своего материального положения за последний год, полагают, что не справятся с текущими трудностями без помощи государства.

При этом потребность в государственной помощи во все месяцы проведения опроса оказывается выше среди бедного и крайне бедного населения. Чаще всего люди испытывают затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг и покупкой лекарств. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%, а не способных приобрести медикаменты – 17%.

Наиболее распространенные стратегии адаптации населения к новым экономическим условиям на протяжении всего 2016 года – это переход на более дешевые продукты питания и сокращение объема потребления товаров и услуг. Каждой из них к ноябрю придерживались более 40% граждан. Однако по мере развития кризиса люди начинают и поиск дополнительного заработка или работы с более высокой зарплатой (18%).

Несмотря на затухающую инфляцию, люди более всего обеспокоены ростом цен, нежели вероятностью снижения трудовых доходов и потери работы. В ноябре население отмечало значительный рост цен на основные товары и услуги, считало более явной возможность удорожания и исчезновения из продажи привычных товаров, потери сбережений – индекс страха увеличился с 16 пунктов в октябре до 17 пунктов в ноябре. Перспектива снижения трудовых доходов и потери работы меньше беспокоила граждан.

Москва, Зоя Березина

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