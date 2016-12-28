Россияне назвали самые острые проблемы в стране / Население больше всего заботит состояние экономики и низкие зарплаты

Публикации за 28.12.16

Наиболее острыми проблемами, по мнению россиян, в уходящем году стали низкие зарплаты, кризисное состояние экономики и здравоохранение. Кроме того, граждане достаточно сильно обеспокоены ростом цен и ситуацией, сложившейся в сфере образования. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Наибольшую обеспокоенность респондентов вызывают низкие зарплаты (18% опрошенных), ситуация в экономике в целом (18%), а также в сфере здравоохранения (17%). Помимо этого, участники опроса встревожены безработицей (15%), высокой инфляцией и ростом цен (13%), существующей образовательной (11%) и социальной политикой (9%), маленькими пенсиями (8%), коррупцией и бюрократией (8%).

При этом значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – только 4% респондентов.

По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлии Баскаковой, по сравнению с предыдущим годом, россияне назвали в полтора раза больше проблем. Это говорит о том, что эмоциональная напряженность в обществе возрастает, полагает эксперт. «Сквозная проблема – это снижение доходов населения. Она не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем, но и проявляет себя во многих других сферах», – отметила социолог.

По словам Баскаковой, наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину касается снижения ее доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам. Среди проблем сферы образования чаще всего звучит тема снижения его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребенка к экзаменам или поступлению в вуз. Также много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах.

Опрос проведен в начале декабря 2016 года в 130 населенных пунктах, в нем приняли участие 1600 человек.

Москва, Иван Гридин

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