Опрос: почти четверть жителей России получает зарплату «в конвертах»

Публикации за 12.01.17

Более 70% жителей России, по данным на конец прошлого года, получают всю зарплату только официально, 10% получает деньги только «в конвертах», а 13% получают часть дохода по официальной ведомости, часть – «в конвертах». Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно итогам исследований, в течение 2016 года доля граждан, получающих только официальную зарплату, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре-декабре она составляла 74%, отмечают социологи, передает РИА «Новости». В декабре 10% работников заявили о том, что их зарплата состоит только из «черного нала, еще у 13% заработок формируется из обеих форм оплаты.

Всероссийский опрос был проведен 24-25 декабря в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ранее жители России назвали низкие зарплаты и кризисное состояние экономики наиболее острыми проблемами в стране. Согласно опросу ВЦИОМ, 18% граждан считают самой актуальной проблемой в России низкие зарплаты, 18% – ситуацию в экономике в целом, еще 17% респондентов беспокоит состояние здравоохранения. Также в топ-5 главных проблем вошли безработица и рост цен.

Москва, Светлана Петрова

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