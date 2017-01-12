Голодец опять выступила за все хорошее, большие зарплаты и повышение МРОТ

Публикации за 12.01.17

Первостепенная задача российских властей – восстановление доходов населения и восстановление потребления. Это не только социальная задача, но и «важнейшее условие роста экономики России», заявила вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме.

Голодец привела цифры: сегодня в России почти 5 млн человек получают зарплату ниже 7,5 тыс. рублей (МРОТ). «Отсутствие потребления, сокращение розничного оборота – это серьезное ограничение для дальнейшего развития нашей экономики. Здесь есть серьезнейшая проблема – МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. Эта цифра держится на уровне 4,9 млн человек», – отметила она.

По словам Голодец, из-за маленьких зарплат в России более 1,5 млн россиян уехали из страны и трудятся за рубежом. Данную проблему вице-премьер назвала «серьезной», а тенденцию – «опасной», сообщает РИА Новости. Она подчеркнула, что эти уехавшие граждане России «имеют хорошую подготовку и совершенно конкурентны». Она указала, что необходимо готовить кадры «прежде всего, для развития своей экономики». «Для этого бизнес должен отвечать конкурентной заработной платой и хорошими условиями», – добавила она. Голодец пояснила, что для реализации себя сейчас в России подходят такие отрасли, как фармацевтика, сельское хозяйство, но остается большое количество отраслей, которые не развиваются.

С 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тыс. руб. В декабре Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 300 руб.

По данным Росстата, количество бедных россиян (живущих на доходы ниже прожиточного минимума) возросло до 18,8 млн человек. При этом средняя по стране зарплата не достигает и 40 тыс. рублей.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 12.01.17

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