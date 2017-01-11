Правильное питание или кризис? / Население сокращает потребление сахара, мяса и масла

Публикации за 11.01.17

По данным Росстата, за последние годы россияне кардинально изменили свой рацион. Граждане предпочитают покупать больше овощей и меньше мяса, рыбы, масла, молока и сахара. Эксперты считают, что это связано с ростом цен и падением реальных доходов населения.

В целях экономии граждане заменяют натуральные продукты дешевыми альтернативами, в этой связи диетологи бьют тревогу, ведь подобная смена рациона может негативно сказаться на здоровье россиян в будущем, пишут «Известия». Однако в уменьшении потребления сахара и увеличении доли овощей эксперты видят признаки перехода на здоровое питание.

В среднем за последние три года каждый житель России стал есть в год на 2 кг меньше мяса, на 5 кг рыбы, на 9 кг меньше молока и молочных продуктов, сахара – на 1 кг. Потребление яиц и хлеба осталось неизменным, тогда как растительного масла граждане стали есть на 200 г меньше. Между тем, Росстат отмечает беспрецедентный рост доли картошки и бахчевых культур в рационе россиян. Так с 2005 года среднестатистический гражданин стал есть на 24 кг больше кабачков, тыквы и арбузов, потребление картошки за этот же период увеличилось на 3 кг.

По словам специалистов Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России, еда остается главной статьей расходов россиян – половина бюджета семьи уходит на продукты. Например, молоко с 2014 года в разных регионах подорожало от 25 до 50%. Немалую роль в этом сыграли ответные российские санкции – производители кинулись заполнять рынок отечественной моцареллой и пармезаном, тогда как надои молока остались прежними. Для того, чтобы существенно увеличить производство молока, необходимо время, та же ситуация наблюдается с мясом. Сейчас объемы производства говядины в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян. Пока цены растут, граждане будут покупать больше картошки и меньше мяса.

Рост стоимости продуктов с одновременным падением доходов вынудил граждан перейти на более дешевый сегмент продуктовых магазинов. Так в последние годы сложилась тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров. Такая подмена может отрицательно сказать на демографии, отмечают диетологи.

Впрочем, некоторые эксперты видят поводы для оптимизма. В частности, снижение потребления подорожавшего сахара связывают не только с ростом цен, но и переходом населения на правильное питание. В здоровом рационе должно быть больше овощей и кисломолочных продуктов и меньше жирного мяса и сахара, отмечают врачи.

Москва, Зоя Осколкова

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